Mỹ, Iran đạt tiến triển trong đàm phán

(Ảnh: AP)

Theo đó, Mỹ và Iran đã nhất trí duy trì đối thoại và thiết lập cơ chế liên lạc nhằm thúc đẩy thực thi các thỏa thuận đã đạt được.

Theo tuyên bố của Qatar và Pakistan - hai nước đóng vai trò trung gian, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt "tiến triển tích cực" trong việc triển khai Bản ghi nhớ Islamabad được ký kết ký hồi tháng 6. Hai bên cũng thống nhất thiết lập một kênh liên lạc từ ngày 3/7 để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán còn đề cập đến việc giải ngân khoảng 6 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài nhằm phục vụ nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran sẽ mua nông sản của Mỹ nếu hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, phía Iran sau đó bác bỏ thông tin cho rằng nước này có nghĩa vụ mua nông sản của Mỹ.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được gần như toàn bộ mục tiêu đề ra trong quá trình đàm phán với Iran. Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC, ông Trump nói: “Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Tôi cho rằng phía Iran sẽ chấp thuận hầu như mọi yêu cầu của chúng tôi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, ông khẳng định không có ý định để Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài với Iran. Theo ông Trump, Mỹ từng tham gia nhiều cuộc chiến trong thời gian rất dài, nhưng tình hình hiện nay với Iran hoàn toàn khác.

Người đứng đầu Nhà Trắng tái khẳng định Mỹ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran. Theo Tổng thống Mỹ, ưu tiên hàng đầu vẫn là ngăn chặn Tehran phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Trump bảo vệ các chiến dịch quân sự gần đây nhằm vào Iran với quan điểm cho rằng những đòn không kích của Mỹ đã khiến nước này “hoàn toàn thất bại về mặt quân sự”, sau nhiều tháng căng thẳng leo thang trong khu vực.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Nhiều thành phố lớn của nước này, trong đó có thủ đô Tehran, đã trở thành mục tiêu không kích. Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố mở chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm vào Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cũng bị tấn công.

Theo tuyên bố chung của Qatar và Pakistan sau vòng đàm phán đầu tiên, cuộc gặp giữa đại diện Mỹ và Iran diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Hai bên đã đạt được những kết quả được đánh giá là đáng khích lệ, đồng thời đặt nền móng cho các cuộc tham vấn kỹ thuật trong thời gian tới.