Mỹ: Máy bay rơi xuống khu dân cư ở Palm Beach, không ai sống sót

Khoảnh khắc chiếc máy bay đâm sầm xuống đất. (Nguồn: Facebook)

Một số đoạn video chưa được kiểm chứng về vụ tai nạn đã được đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy chiếc máy bay lao thẳng xuống đất với tốc độ cao ở tư thế gần như thẳng đứng, tạo ra một quả cầu lửa lớn và để lại một hố sâu gần một con đường đông đúc.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết trong một tuyên bố: “Vụ tai nạn máy bay ngày 1/11 tại Palm Beach (bang Florida) là một thảm kịch kinh hoàng”. Ông xác nhận tất cả 9 người trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Mảnh vỡ vương vãi tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Được biết chiếc máy bay Learjet 60 khởi hành từ Austin (bang Texas) và gặp nạn khi đang trên đường đến Bahamas.

Vụ tai nạn xảy ra gần Cresthaven, một khu dân cư ở Palm Beach, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump chưa đầy 11 km.

Ông Trump cũng có mặt tại Mar-a-Lago vào ngày 1/11, nhưng đã rời đi từ Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump bằng chuyên cơ Không lực Một vào lúc 11h55 sáng, khoảng một giờ trước khi chiếc Learjet gặp nạn.

Khu vực này được ghi nhận có xuất hiện bão, và ông Trump đã cầm theo một chiếc ô khi bước lên chuyên cơ Không lực Một.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.