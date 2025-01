Mỹ: Melania Trump - Đệ nhất phu nhân "bán thời gian"

Trước lễ nhậm chức của chồng, bà Melania Trump muốn làm rõ một số điều. Tham gia chương trình trò chuyện Fox & Friends của đài Fox News vào ngày 13-1, bà Melania Trump cho biết sẽ dành nhiều thời gian ở Nhà Trắng sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai.

Bên cạnh Nhà Trắng, bà dự định phân chia quỹ thời gian cho New York và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida.

Bà Melania nói: "Tôi sẽ ở trong Nhà Trắng. Khi tôi cần ở New York, tôi sẽ ở New York. Khi tôi cần ở Palm Beach, tôi sẽ ở Palm Beach. Ưu tiên hàng đầu của tôi là làm mẹ, làm đệ nhất phu nhân, làm vợ và từ ngày 20-1, tôi phục vụ đất nước".

Bà Melania từng nói với đài BBC rằng con trai Barron Trump mới là ưu tiên hàng đầu, mọi thứ khác chỉ xếp thứ hai.

Do đó, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, bà cũng sẽ dành thời gian ở TP New York, nơi cậu con trai Barron đang là sinh viên Trường Kinh doanh Stern thuộc Trường ĐH New York. Bà Melania rất vất vả trong nhiệm kỳ đầu tiên của chồng để bảo vệ con trai Barron khỏi sự chú ý của báo chí.

Khi được hỏi liệu có gì khác so với tám năm trước không, bà Melania nói rằng bà luôn là chính mình. Bà Melania khẳng định không hề nản lòng dù mọi người đánh giá thấp khả năng của bà.

Lần quay trở Nhà Trắng này, bà Melania tự tin hơn khi hiểu được "các quy tắc" và "quy trình" khi ở Nhà Trắng và bà sẽ giúp chồng khi "phải làm rất nhiều việc để đưa đất nước trở lại trạng thái ổn định".

Bà tiếp tục nhấn mạnh vào sự độc lập của bản thân: "Có thể mọi người chỉ coi tôi là vợ của tổng thống. Nhưng tôi tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi có suy nghĩ riêng. Tôi không phải lúc nào cũng đồng ý với những gì chồng tôi nói hoặc làm và điều đó không sao cả".

Quan điểm của bà Melania Trump gây chú ý trong suốt chiến dịch tranh cử của ông Trump, khi bà bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền phá thai mà không có sự can thiệp của chính phủ vào phút chót, phá vỡ quan điểm của chồng bà rằng quyết định là tùy thuộc vào từng bang.

Trong thời gian tới, bà Melania sẽ tiếp tục và mở rộng sáng kiến "Be Best" của mình, tập trung vào phúc lợi cho thanh thiếu niên và đấu tranh chống lại nạn bắt nạt trên mạng.

Sáng kiến cộng đồng Be Best là di sản của bà Melania trên cương vị đệ nhất phu nhân nước Mỹ nhiều năm trước (2017-2021). Tuy nhiên, sáng kiến hoạt động mờ nhạt.

Bà Melania nói: "Tôi không nhận được nhiều sự ủng hộ từ bất kỳ ai. Tôi mời tất cả các nền tảng phát trực tuyến đến Nhà Trắng. Tôi đã có cuộc họp bàn tròn, song không nhận được nhiều sự ủng hộ từ họ. Hãy tưởng tượng chúng ta có thể làm gì trong những năm đó nếu họ tập hợp lại phía sau tôi, dạy trẻ em cách tự bảo vệ trước phương tiện truyền thông xã hội và chăm sóc sức khỏe tâm thần".

Bà Melania vẫn đang tuyển dụng nhân sự cho nhóm của bà nhưng không muốn tuyển quá nhiều người.

Bà Melania (55 tuổi) sinh ra ở Slovenia. Năm 1996, bà chuyển đến Mỹ để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Năm 2005, bà kết hôn với ông Trump và sinh con trai Barron một năm sau đó.