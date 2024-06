Mỹ nam bị "phong ấn nhan sắc" ở phim top 1 phòng vé Việt, xem ảnh ngoài đời quá đẹp trai mà netizen ngỡ ngàng

Gia Tài Của Ngoại hiện đang là bộ phim vượt mặt hàng loạt tác phẩm đình đám để đứng top 1 phòng vé Việt. Khán giả Việt dành cơn mưa lời khen cho bộ phim này, từ diễn xuất đến kịch bản đều thành công lấy đi nước mắt của người xem. Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim Thái được chú ý như vậy tại phòng vé Việt. Thậm chí Gia Tài Của Ngoại còn đang là phim Thái Lan có doanh thu ngày đầu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, lượng khán giả ra rạp xem tác phẩm này cao gấp đôi so với kỷ lục cũ của Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2.



Doanh thu trong ngày của Gia Tài Của Ngoại bỏ xa những phim khác

Cùng với sức hút ngoài mong đợi của Gia Tài Của Ngoại, nam chính Billkin hiện đang là cái tên được khán giả Việt vô cùng săn đón. Người xem đánh giá cao diễn xuất đầy cảm xúc của anh cũng như màn biến hoá linh hoạt, từ một thanh niên vô công dỗi việc, không biết yêu thương gia đình sang người cháu hiểu chuyện, trưởng thành và thương ngoại vô điều kiện.

Ngoài diễn xuất đầy cảm xúc thì vấn đề ngoại hình của Billkin ở Gia Tài Của Ngoại cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Xem phim, không ít khán giả hoàn toàn không nhận ra chàng idol nổi tiếng bởi vẻ đẹp đậm chất thư sinh. Làn da ngăm đen, những trang phục tuềnh toàng khiến Billkin hoàn toàn bị "phong ấn nhan sắc", dáng vẻ điển trai, đậm chất thư sinh hoàn toàn bị che mờ. Nhìn những hình ảnh của Billkin ngoài đời, nhiều người thậm chí đã sốc vì không nhận ra đây chính là chàng thanh niên tên M trong Gia Tài Của Ngoại.

Khán giả cho rằng phim đã phong ấn nhan sắc của Billkin

Billkin trên phim

Billkin ngoài đời

Billkin sinh năm 1999, là ca sĩ kiêm diễn viên của làng giải trí xứ chùa vàng. Anh vốn nổi tiếng bởi sở hữu chiều cao 1,78m cùng vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền cực duyên. Ở ngoài sở hữu làn da trắng bóc, khi lên phim, Billkin lại đúng chất một thanh niên thất bại, không biết chăm chút cho bản thân. Phải đến tận cuối phim, Billkin mới được mặc một chiếc áo trông có vẻ chỉn chu hơn cả, là áo sơ mi trắng mà bà tặng cho M.

Trước Gia Tài Của Ngoại, Billkin từng được chú ý thông qua loạt phim như My Ambulance, Please... Seiyng Reiyk Wiyyan và nhất là siêu phẩm boylove I Told Sunset About You. Tác phẩm này đã giúp anh sở hữu lượng fan khổng lồ khắp châu Á, anh và bạn diễn PP Krit cũng trở thành cặp đôi boylove đình đám Tbiz.