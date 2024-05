Mỹ nam đóng 1 phim hot cả đời, sau 9 năm vẫn vượt loạt siêu sao để đứng đầu BXH danh tiếng

Mới đây trang Gooddata (một chuyên trang chuyên phân tích các chỉ số về tính thời sự của các sự kiện giải trí) đã công bố danh sách các từ khoá liên quan đến phim ảnh có sức ảnh hưởng nhất 10 năm qua (từ 2015 - 2024). Danh sách được đưa ra khiến khán giả thực sự bất ngờ, nhất là cái tên đầu bảng.

Cụ thể trong danh sách là BXH diễn viên phim truyền hình (TV) có số điểm thời sự tuần cao nhất, cái tên được nhắc đến là Park Bo Gum. Với vai diễn ở Reply 1988 , bộ phim lên sóng cách đây 9 năm, Park Bo Gum đã duy trì sự nổi tiếng suốt cả thập kỷ. Anh vượt mặt cả loạt siêu sao lừng danh để trụ vững vị trí top 1. Đó là chưa kể cả Hyeri và Ryu Jun Yeol của Reply 1988 cũng theo sau với vị trí thứ 2 - 3.

Top 10 diễn viên phim truyền hình (TV) có số điểm thời sự tuần cao nhất (từ năm 2015-2024) 1. Lời Hồi Đáp 1988: Park Bo Gum 2. Lời Hồi Đáp 1988: Hyeri 3. Lời Hồi Đáp 1988: Ryu Jun Yeol 4. Yêu Tinh: Gong Yoo 5: Nữ Hoàng Nước Mắt: Kim Ji Won 6: Nữ Hoàng Nước Mắt: Kim Soo Hyun 7: Cậu Út Nhà Tài Phiệt: Song Joong Ki 8: Hậu Duệ Mặt Trời: Song Joong Ki 9: Cuộc Chiến Thượng Lưu: Lee Ji Ah 10: Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Park Min Young

Bộ ba diễn viên đứng đầu bảng

Thêm vào đó, Park Bo Gum còn đứng đầu cả BXH diễn viên phim truyền hình (TV) có số lần đứng đầu về tính thời sự tuần nhiều nhất. Anh vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Song Joong Ki, Son Ye Jin, Kim Soo Hyun,... dù trên thực tế suốt từ 2015 đến nay, ngoài Reply 198 8 thì Park Bo Gum không có tác phẩm nào quá thành công về danh tiếng. Đó là chưa kể việc sự nghiệp của anh còn bị gián đoạn vì việc nhập ngũ.

Top 10 diễn viên phim truyền hình (TV) có số lần đứng đầu về tính thời sự tuần nhiều nhất (từ 2015-2024) 1. Park Bo Gum 2. Song Joong Ki 3. Son Ye Jin 4. Seo Hyun Jin 5. Park Min Young 6. Kim Tae Ri 7. Shin Hye Sun 8. Park Bo Young 9. Lee Ji Eun 10. Kim Soo Hyun

Vẫn biết bao năm qua, Reply 1988 thường xuyên được nhắc lại như một huyền thoại màn ảnh Hàn, nhất là vào giai đoạn dịch bệnh COVID-19 xảy ra, phim được xem lại rất nhiều, nhưng sức ảnh hưởng của nó lớn như vậy thì quả là khiến khán giả trầm trồ. Với riêng Park Bo Gum, quả thật là bao năm qua, dù đóng thêm rất nhiều phim nhưng vai Choi Taek ở Reply 1988 vẫn là một bức tượng đài trong sự nghiệp của anh, giúp tên tuổi của anh không bao giờ "nguội".

Park Bo Gum sinh năm 1993, bắt đầu vào nghề từ năm 2011 nhưng phải tới Reply 1988, anh mới thực sự được chú ý. Trong sự nghiệp của mình, Park Bo Gum thường xuyên đảm nhận những vai diễn tươi sáng, đúng chuẩn bạn trai kiểu mẫu, bởi vậy nên anh được rất nhiều khán giả nữ yêu mến. Ngoài Reply 1988 , khán giả còn nhớ tới Park Bo Gum thông qua những tựa phim như Mây Họa Ánh Trăng, Gặp Gỡ, Ký Sự Thanh Xuân, ...

Trong năm nay, mỹ nam họ Park sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim Wonderland, tác phẩm đã ghi hình từ trước khi Park Bo Gum nhập ngũ. Hiện anh cũng đang tất bật với dự án When Life Gives You Tangerines, đóng chung với IU tuy nhiên phim vẫn chưa ấn định ngày lên sóng.

