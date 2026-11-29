Sáng 28/11, tờ Sohu đưa tin, nam ca sĩ đình đám Trung Quốc - Trương Chân Nguyên (nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn) và nữ diễn viên kiêm ca sĩ Trương Úc Tử vừa bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò bí mật.

Theo nguồn tin, vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18 của Trương Úc Tử, 1 tài khoản nghi của Trương Chân Nguyên đã đăng tải danh sách phát gồm 18 bản tình ca. Đây được cho là màn tỏ tình mà anh dành cho bạn gái tin đồn họ Trương.

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi 10X còn dính cả nghi vấn tận dụng luôn 1 vài địa điểm trong ngôi trường họ đang theo học để hẹn hò. Được biết, 2 nghệ sĩ là bạn học cùng chuyên ngành Nhạc kịch tại Học viện Hý kịch Trung ương.

Trương Chân Nguyên - Trương Úc Tử chiếm sóng với nghi vấn hẹn hò bí mật. Ảnh: Weibo

Chỉ trong thời gian ngắn, từ khóa “Trương Chân Nguyên hẹn hò Trương Úc Tử” đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search Weibo ở hạng mục giải trí. Và chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, hot search này đã thu hút tới gần 100 triệu lượt đọc cùng hàng trăm nghìn lượt thảo luận.

Trong diễn biến mới nhất, tài khoản chính thức của Thời Đại Phong Tuấn - công ty chủ quản của Trương Chân Nguyên đã đăng tải thông cáo phản hồi về tin đồn hẹn hò giữa nam ca sĩ này và Trương Úc Tử. Thông cáo khẳng định hoàn toàn không có chuyện Trương Chân Nguyên đang yêu mỹ nhân họ Trương. Ngoài ra, Thời Đại Phong Tuấn cũng nhấn mạnh, tài khoản nghe nhạc cùng danh sách phát trong câu chuyện nói trên thực ra không hề liên quan đến Trương Chân Nguyên.

Đại diện của nam ca sĩ sinh năm 2003 khẳng định luôn: “Trương Chân Nguyên và Trương Úc Tử chỉ giữ mối quan hệ bạn học bình thường. Trương Chân Nguyên hiện đang độc thân, không có mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai”.

Công ty của Trương Úc Tử cũng nhanh chóng đưa ra tuyên bố tương tự, xác nhận cô và mỹ nam Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chỉ có mối quan hệ bạn học bình thường chứ không hề có chuyện yêu đương như dân mạng đang đồn thổi.

Đại diện của 2 ngôi sao đã có ngay động thái nóng giữa nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Weibo

Trương Chân Nguyên sinh năm 2003, là mỹ nam hot nhất nhì show Keep Running (Running Man bản Trung). Bên cạnh đó, anh chàng cũng được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam hàng đầu Trung Quốc - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT). Ngoài các hoạt động nhóm thành công vang dội, Trương Chân Nguyên còn từng phát hành đĩa đơn mang tên Quang Ảnh và gặt hái được những thành tích đáng khen ngợi. Ngay từ khi ra mắt tới nay, anh đã sở hữu lượng fan đông đảo, nhận được mức độ quan tâm lớn từ công chúng.

Trong khi đó, Trương Úc Tử sinh năm 2004, nổi lên nhờ mảng nhạc phim và có thực lực ca hát được công chúng công nhận. Cô được biết đến rộng rãi nhờ loạt bản OST trong các bộ phim ăn khách như Hôn Lễ Của Em, Nếu Thanh Âm Không Ghi Nhớ,.. Bên cạnh ca hát, Trương Úc Tử cũng ghi dấu ấn qua tác phẩm điện ảnh mang tên Độc Nhất Vô Nhị.

Trương Chân Nguyên là mỹ nam hot nhất nhì trong show Running Man bản Trung. Ảnh: Weibo