Mỹ nêu lý do nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, gây ra các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Tình hình leo thang đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, một điểm nút giao thông quan trọng về năng lượng, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua.

Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai, và eo biển vẫn đóng cửa hoàn toàn.

Dầu Brent tăng khoảng 30% lên trên 94 USD một thùng, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2020.

Dầu WTI chuẩn của Mỹ tăng hơn 38%, vượt qua mốc 92 USD một thùng trong thời gian ngắn, và đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ ít nhất năm 1985.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington đã "cho phép" Ấn Độ mua dầu thô Nga "để giảm bớt sự thiếu hụt dầu tạm thời trên toàn thế giới".

Ông Bessent cũng nói rằng, Mỹ "có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số loại dầu khác của Nga" để tăng thêm nguồn cung.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục công bố các biện pháp nhằm hỗ trợ thị trường trong suốt cuộc xung đột này”, ông nói.

Bộ trưởng Tài chính cũng hứa rằng, các tàu hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu dân sự qua eo biển Hormuz trong vòng một hoặc hai tuần tới.

Ấn Độ và Trung Quốc trở thành những người mua dầu thô chính của Nga sau khi Mỹ và EU áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow, vì sự leo thang xung đột Ukraine năm 2022.

Washington từ lâu đã thúc giục New Delhi ngừng nhập khẩu. Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cho biết, Nhà Trắng đang sử dụng các cuộc đàm phán thương mại để thúc đẩy Ấn Độ mua dầu của Venezuela thay thế.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố New Delhi đã "đồng ý ngừng" việc giao hàng từ Moscow. Tuy nhiên, Ấn Độ chưa bao giờ xác nhận cam kết như vậy.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich mới đây, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết, New Delhi theo đuổi “quyền tự chủ chiến lược”, và đưa ra các quyết định về năng lượng mà họ cho là “có lợi nhất” dựa trên chi phí và rủi ro.

Moscow cũng cho biết, họ không có thông tin nào cho thấy Ấn Độ đã tạm ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga.