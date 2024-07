Mỹ nhân bị 1000 đoàn phim từ chối chỉ vì phong thủy, giờ đóng toàn bom tấn khủng vẫn quá nhạt nhòa

Oh Yeon Seo là nữ diễn viên hiện đang được chú ý khi xuất hiện trong bộ phim The Player 2 của đài tvN. Cô đảm nhận nhân vật mới trong tựa phim này, thay thế cho nữ chính của phần 1. Xuyên suốt hành trình phim, Oh Yeon Seo chủ yếu được quan tâm bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng gu thời trang sành điệu của mình. Còn về diễn xuất, Oh Yeon Seo vẫn luôn là cái tên gây nhiều tranh cãi.



Oh Yeon Seo ở The Player 2

Cùng với sự hút từ The Player 2, những thông tin cũ về Oh Yeon Seo cũng được khán giả nhắc lại. Một trong số những chủ đề được quan tâm hơn cả là việc cô từng bị tới hơn 1000 đoàn phim từ chối thời điểm mới ra mắt. Cụ thể nữ diễn viên từng chia sẻ cô từng có khoảng thời gian chật vật vì... phong thủy không hợp.

Oh Yeon Seo ra mắt khi học năm thứ hai trung học với tư cách thành viên trong nhóm nhạc nữ LUV. Thời điểm đó cô dùng tên thật Oh Haet Nim để hoạt động nghệ thuật. Đây là cái tên khá lạ với người Hàn nên ít nhiều cũng giúp cô được chú ý. Thế nhưng sự nghiệp âm nhạc không mấy thuận lợi, Oh Yeon Seo cũng nhanh chóng chuyển hướng qua diễn xuất. Với danh tiếng sẵn có, không khó để Oh Yeon Seo có được vai diễn đầu tiên thế nhưng chẳng ai nhớ tới cái tên Oh Haet Nim. Sau vai diễn đầu tay đó, cô nghiêm túc tham gia hàng loạt các buổi casting để tìm kiếm cơ hội cho mình nhưng toàn thất bại. Nữ diễn viên chia sẻ mình từng bị trượt đến 1000 buổi thử vai mà không rõ lý do.

Thời điểm đó, mỹ nhân họ Oh quá tuyệt vọng và đã tâm sự với mẹ, ngay lập tức mẹ cô đã tìm đến... phương pháp tâm linh. Bà đi xem bói và nhận về kết quả, rằng Oh Haet Nim là một cái tên không tốt, khiến cho công việc của con gái không được suôn sẻ. "Họ nói rằng tôi có rất nhiều năng lượng lửa và cần phải ngăn chặn nó bằng năng lượng nước, vì vậy tôi đã đổi tên mình thành Oh Yeon Seo, một cái tên có năng lượng nước." - Nữ diễn viên nói thêm. Oh Yeon Seo cũng hào hứng chia sẻ việc ngay khi vừa đổi tên, cô đã được mời tham gia một bộ phim truyền hình và quay liền lúc 5 quảng cáo.

Sau những năm đầu sự nghiệp chật vật, quả đúng là từ khi đổi sang tên Oh Yeon Seo, nữ diễn viên được chú ý nhiều hơn hẳn. Cô góp mặt trong rất nhiều "bom tấn khủng" của các ông lớn trong giới làm phim truyền hình Hàn. Dong Yi, My Sassy Girl, Café Minamdang, Hoa Du Ký,... đều là những bộ phim sở hữu ekip hùng hậu và nhận về nhiều sự quan tâm từ khán giả. Thế nhưng đổi tên, đổi vận không đồng nghĩa với việc đổi được cả năng lực. Oh Yeon Seo vẫn là một cái tên nhạt nhòa, không có vai diễn để đời vì diễn xuất đơ cứng, mãi không tiến bộ của mình. Nhắc đến cô, khán giả chủ yếu nhớ tới body gợi cảm, chuyện tình ngắn ngủi với Kim Bum và lần vướng phải lùm xùm giật chồng nàng cỏ Goo Hye Sun.

