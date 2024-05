Mỹ nhân bị hơn 100 đoàn phim từ chối vì kém sắc, giờ sự nghiệp vẻ vang đóng toàn bom tấn rating

Lee Yoo Ri sinh năm 1980, là mỹ nhân nổi đình đám được khán giả gọi với cái tên "ác nữ quốc dân" của màn ảnh Hàn. Cô được chú ý bởi hàng loạt những vai phản diện vô cùng xuất sắc, khiến bản thân có giai đoạn nhận về vô số gạch đá, trở thành một trong số những diễn viên bị ghét nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi.

Có cả sự nghiệp vẻ vang, diện mạo xinh đẹp lẫn đời tư viên mãn, ít ai ngờ giai đoạn đầu sự nghiệp, Lee Yoo Ri từng gặp không ít khó khăn. Cô từng chia sẻ khi mới vào nghề, bản thân bị tới hơn 100 đoàn phim từ chối, liên tục trượt casting khiến cô cũng không hiểu mình có vấn đề ở đâu. Thế nhưng khi những bộ phim mà mình từng trượt casting được lên sóng, Lee Yoo Ri đã tự thấy rằng bản thân... xấu hơn những người được chọn. Một trong những vai diễn mà cô từng không có cơ hội thử sức, khiến cô nghĩ mình không đủ đẹp chính là vai của Kim Tae Hee trong bom tấn đình đám Nấc Thang Lên Thiên Đường.

Trên thực tế, Lee Yoo Ri những năm đầu sự nghiệp cũng không hề xấu nhưng nếu so với sự sắc sảo, quyến rũ của thời điểm hiện tại thì quả là ngày đó cô không quá nổi bật, diện mạo không khiến người khác phải nhớ ngay sau lần gặp đầu tiên. Nếu Lee Yoo Ri không thực sự kiên trì, nỗ lực tìm tới các buổi thử vai thì màn ảnh Hàn đã không có một ác nữ vô cùng xuất sắc.

Lee Yoo Ri những năm đầu sự nghiệp

Sự nghiệp của Lee Yoo Ri chỉ thực sự có những bước đi chập chững đầu tiên khi cô được xuất hiện ở tựa phim đình đám School 4. Được biết ban đầu mỹ nhân họ Lee đã casting vai chính nhưng một lần nữa bị loại, may mắn khi đạo diễn vẫn giữ lại cô cho vai phụ, kết quả cô đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình, thậm chí còn nhận được giải thưởng Tân binh. Cũng nhờ sức ảnh hưởng từ School 4 mà Lee Yoo Ri được chọn để xuất hiện trong bom tấn cổ trang Empress Myeongseong .

Empress Myeongseong

Năm 2002, một năm sau Empress Myeongseong, Lee Yoo Ri bắt đầu bén duyên với các vai phản diện thông qua bộ phim Loving You của đài KBS. Sau tác phẩm này, Lee Yoo Ri gặp không ít tình huống bi hài khi bị khán giả ghét lây ra ngoài đời nhưng bù lại, sức ảnh hưởng của cô lại tăng mạnh mẽ.

Nổi tiếng với vai phản diện nhưng thực tế, Yoo Ri không hề đóng đinh bản thân ở 1 hình tượng. Cô thử sức qua nhiều dạng vai khác nhau, đặc biệt là các vai bi hay có cá tính mạnh. Những bộ phim của cô cũng thành công vang dội ở quê nhà với rating thường cao ngất ngưởng, tiêu biểu như Twinkle Twinkle (22,1%), Hide and Seek (13,4%), Come! Jang Bo Ri (40,4%), My Father is Strange (30,3%),. ..

Nguồn ảnh: Hancinema