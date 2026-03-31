Mỹ nhân đẹp nhất showbiz sụp đổ: Center quốc dân 48 nghìn người mới có 1, nguy cơ chấm hết sự nghiệp vì 197 tỷ đồng

Bê bối chấn động của Cúc Tịnh Y

Ngày 31/3, làng giải trí Trung Quốc rúng động khi một lá đơn tố cáo đích danh từ công ty Tiba nhắm vào Cúc Tịnh Y leo thẳng lên top tìm kiếm. Tranh chấp hợp đồng giữa nữ nghệ sĩ và công ty quản lý tiếp tục leo thang, không chỉ dừng lại ở hiệu lực hợp đồng mà đã lan sang vấn đề thuế, đẩy sự việc trở thành một trong những bê bối nghiêm trọng nhất hiện tại. Theo nội dung đơn tố cáo được tiếp nhận ngày 30/3/2026, Cúc Tịnh Y bị cho là gian lận thuế quan, kê khai thu nhập năm 2024 ở mức 11 triệu NDT (khoảng 38 - 39 tỷ đồng), trong khi thu nhập thực tế từ 10/07 - 31/12/2024 với tổng thu nhập chưa kê khai là 51,9 triệu NDT (tương đương 197,74 tỷ đồng VNĐ), tức tỷ lệ chênh lệch lên đến 88%. Nếu các cáo buộc này được xác minh, đây không còn là tranh chấp dân sự đơn thuần mà có thể bị quy kết là hành vi trốn thuế.

Giới luật sư nhận định, trong trường hợp có hành vi che giấu thu nhập hoặc khai báo gian dối nhằm nộp thiếu thuế, cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy thu toàn bộ số thuế chưa nộp hoặc nộp thiếu, kèm theo tiền chậm nộp, đồng thời áp dụng mức phạt từ 50% đến tối đa 5 lần số thuế trốn. Nghiêm trọng hơn, theo Điều 201 của Luật Hình sự Trung Quốc, nếu số tiền trốn thuế lớn và chiếm trên 10% số thuế phải nộp, cá nhân có thể đối mặt với án tù đến 3 năm; nếu con số này vượt ngưỡng 30%, mức án có thể lên đến 3-7 năm tù kèm tiền phạt.

Một chi tiết gây sốc khác là bảng thu nhập chi tiết của Cúc Tịnh Y bị công khai, hé lộ mức cát-xê và nguồn thu khủng ở nhiều lĩnh vực. Hiện tại, cơ quan chức năng đã xác nhận sẽ tiếp nhận và điều tra vấn đề thuế liên quan đến Cúc Tịnh Y. Phía nữ nghệ sĩ nhanh chóng lên tiếng, khẳng định tuân thủ nghiêm túc pháp luật và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra. Phòng làm việc của Cúc Tịnh Y cũng phủ nhận các cáo buộc, tố công ty Siba liên tục đăng tải những thông tin sai sự thật liên quan đến nghệ sĩ nhằm thao túng dư luận và tuyên bố khởi kiện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ Cbiz từng “ngã ngựa” vì các bê bối tài chính tương tự, sự nghiệp của nữ “đỉnh lưu” đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ có Cúc Tịnh Y tham gia dự kiến phát sóng vào ngày 1/4. Ngay sau khi Cúc Tịnh Y dính nghi vấn trốn thuế, phía nền tảng Youku lập tức điều chỉnh lịch chiếu, đẩy tác phẩm Hắc Dạ Cáo Bạch lên thay thế. Hiện, khán giả vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Center quốc dân đẹp đến mức 10.000 người chờ đợi trong đêm

Sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Cúc Tịnh Y dấn thân showbiz khi tham gia tuyển chọn nhóm SNH48 năm 2013 và lọt top 35 trong hơn 48.000 thí sinh. Giữa hàng chục nghìn người, Cúc Tịnh Y trở thành center của nhóm nữ đình đám. Cúc Tịnh Y gây chú ý diện rộng nhờ gương mặt thanh thuần, đôi mắt to thu hút và khí chất dịu dàng. Trong thời gian hoạt động cùng SNH48, Cúc Tịnh Y là nhân tố hút fan, độ nhận diện cao nhất nhóm. Nhan sắc Cúc Tịnh Y nổi tiếng đến nỗi, vào năm 2014, truyền thông Nhật Bản gọi cô là “mỹ nữ 4000 năm có 1”. Dù xuất phát từ lỗi dịch thuật, danh xưng này lại trở thành thương hiệu, giúp Cúc Tịnh Y vượt ra khỏi phạm vi một idol thông thường để trở thành hiện tượng toàn châu Á.

Cúc Tịnh Y thời mới debut với nhóm nhạc nữ

Nữ thần tượng hoạt động đa lĩnh vực

Khí chất thần tượng nổi bật của Cúc Tịnh Y

Sau khi rời SNH48 vào năm 2017, cô chuyển hướng hoạt động solo với cả âm nhạc lẫn diễn xuất. Dù các sản phẩm âm nhạc không tạo được dấu ấn mạnh mẽ, nhưng nhan sắc nổi bật giúp cô duy trì độ nhận diện cao suốt nhiều năm. Gương mặt với đường nét hợp gu khán giả đại lục, làn da trắng sứ cùng khí chất cổ điển giúp Cúc Tịnh Y luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có visual hàng đầu, đủ sức cạnh tranh với các “tiểu hoa” đình đám.

Không chỉ dừng lại ở danh tiếng, sức mua của fanbase dành cho Cúc Tịnh Y cũng thuộc hàng đầu Cbiz. Doanh thu bán tạp chí của cô liên tục lập kỷ lục, điển hình là con số hơn 561.000 bản chỉ sau 24 giờ mở bán cho một ấn phẩm, mang về hàng chục tỷ đồng - vượt qua nhiều cái tên nổi bật khác trong cùng thế hệ. Đỉnh điểm sức hút được thể hiện rõ vào năm 2025, khi cô tham gia lễ khai máy phim cổ trang tại Hoành Điếm. Dù không phải dự án cấp S, sự xuất hiện của Cúc Tịnh Y vẫn thu hút gần 10.000 người đổ về phim trường. Nhiều người hâm mộ thậm chí thức trắng đêm chỉ để đứng bên ngoài hàng rào, chờ đợi vài khoảnh khắc nhìn thấy thần tượng.

Cúc Tịnh Y khiến 10.000 người đổ về chỉ để ngắm nhìn vài phút

Hình ảnh dòng người chen kín lối đi, ban tổ chức phải tăng cường lực lượng an ninh để kiểm soát tình hình đã khiến giới quan sát bất ngờ. Đây không phải một sự kiện fanmeeting quy mô lớn, mà chỉ là buổi khai máy kéo dài vài giờ, nhưng vẫn tạo ra hiệu ứng đám đông hiếm thấy. Chính Cúc Tịnh Y cũng không giấu được xúc động trước tình cảm cuồng nhiệt này.

Tuy nhiên, đi cùng danh tiếng là những tranh cãi kéo dài về năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực diễn xuất. Dù chưa được đánh giá cao về chuyên môn, cô vẫn duy trì vị thế nhờ sức hút cá nhân và lượng người hâm mộ trung thành. Trong suốt một thập kỷ, Cúc Tịnh Y trở thành biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ idol Trung Quốc: nơi ngoại hình có thể trở thành lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Ở thời điểm hiện tại, khi bê bối tài chính bất ngờ bùng nổ, câu hỏi lớn nhất không còn nằm ở nhan sắc hay độ nổi tiếng, mà là khả năng trụ vững trước khủng hoảng. Theo truyền thông Trung Quốc, Cúc Tịnh Y đang đối diện với nguy cơ bị cấm sóng. Vướng đại án kinh tế với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, Cúc Tịnh Y sẽ mất tất cả hào quang.

Ảnh: Weibo