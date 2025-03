Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị công ty ghẻ lạnh, 9 năm mới được 1 lần vẻ vang

Kể từ khi ra mắt với TWICE, Tzuyu đã được công nhận là một trong những visual xuất sắc hàng đầu của Kpop. Dù thời điểm đó vẫn tồn tại nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận ngoại hình sáng đã giúp nữ idol chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Vẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1999 là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh thoát, ngọt ngào và một chút bí ẩn, cuốn hút. Thậm chí, em út TWICE còn vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế giới vào năm 2019 do TC Candler bầu chọn.



Nhan sắc thời điểm mới debut của Tzuyu mới đây lại trở thành hot topic trên MXH, được ví như huyền thoại visual trong số các em út của nhóm nhạc nữ. Mỹ nhân xứ Đài ghi điểm với đôi mắt to tròn, long lanh ánh lên sự trong trẻo, sống mũi cao thẳng tắp, nhỏ nhắn cùng đôi môi mọng. Đặc biệt, làn da rám nắng, khỏe khoắn cũng giúp diện mạo cô thêm phần sexy, cuốn hút.

Không những thế, Tzuyu còn nhiều lần viral với tỷ lệ body hoàn hảo cùng đường cong quyến rũ chuẩn "đồng hồ cát". Nữ idol sở hữu vóc dáng mảnh mai, 3 vòng chuẩn chỉnh khiến người xem khó có thể rời mắt. Cô thường chuộng những những trang phục ôm sát để tôn lên triệt để body vạn người mê mỗi khi đi event hay trong các buổi trình diễn. Ngay cả qua những tấm hình cam thường chụp vội cũng khó có thể dìm được body Tzuyu.

Với lợi thế ngoại hình sáng, body đẹp nhưng Tzuyu lại khá chìm so với thế hệ những nữ thần Kpop cùng thời. Nhiều người không khỏi tiếc cho sự nghiệp cá nhân ảm đạm của cô, nhất là xuất phát điểm từ một trong những thành viên nổi bật nhất nhì nhóm. Nếu như những thành viên đông fan của như Nayeon, Jihyo đều đã có những sản phẩm solo riêng, hay nhóm nhỏ MISAMO (Mina, Momo, Sana) cũng được công ty push mạnh thì Tzuyu gần đây mới được debut solo. Việc sau tận 9 năm hoạt động cùng nhóm , JYP mới cho Tzuyu solo khiến nhiều người hâm mộ cho rằng cô đang bị kìm hãm khá nhiều.

Không những thế, dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc bị công ty ghẻ lạnh của Tzuyu chính là cô không có một hợp đồng đại sứ nổi bật nào, dù là hàng top visual trong Kpop. Các thành viên trong nhóm như Sana đại sứ YSL Beauty, Graff, Prada; Momo đại sứ Miu Miu; Dahyun đại sứ Michael Kors, Nayeon đại sứ Givenchy Beauty... thì Tzuyu chỉ mới được công bố là đại sứ của thương hiệu mỹ phẩm POND'S. Việc không có nhiều tài nguyên phát triển trong mảng thời trang, làm đẹp cũng khiến tên tuổi cô dần mờ nhạt hơn với công chúng.



Nếu như các thành viên khác của TWICE đều có những bước phát triển nhất định với nhiều thương hiệu cao cấp...

... thì Tzuyu - một trong những thành viên nổi bật nhất nhóm lại khá chững, với POND'S là brand duy nhất cô làm đại sứ sau gần 9 năm hoạt động.