Mỹ nhân giỏi nhất “Sex and the City” sở hữu hàng loạt thương hiệu “triệu đô” hé lộ bí quyết “bất bại” trong kinh doanh: Chỉ 2 chữ đơn giản mà nhiều người vẫn không làm được!

Sarah Jessica Parker (59 tuổi) là nữ diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ. Bà có sự nghiệp giải trí huy hoàng với bộ sưu tập giải thưởng ấn tượng gồm giải Quả Cầu Vàng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, hai giải thưởng Primetime Emmy,...

Năm 2022, bà được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Nữ diễn viên, doanh nhân nổi tiếng

Sarah Jessica Parker bước chân vào showbiz từ rất sớm, khi đó bà mới 11 tuổi là diễn viên nhí trên sân khấu kịch Broadway.

Sau vai diễn Carrie Bradshaw trong seri phim bom tấn nổi tiếng toàn cầu Sex and the City tên tuổi của bà chính thức bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Bà được giới phê bình đánh giá rất cao và thu về nhiều giải thưởng danh giá.

Sarah Jessica Parker có một sự nghiệp thăng hoa

Sarah Jessica Parker có một sự nghiệp thăng hoa. Bên cạnh đó, bà cũng sở hữu hàng loạt bom tấn phá đảo mọi phòng vé như: The Family Stone, Failure to Launch và New Year Eve,...

Bà sở hữu hàng loạt tác phẩm lớn trong điện ảnh Hollywood.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, bà được coi là biểu tượng thời trang với các hợp đồng triệu đô cùng nhiều thương hiệu lớn khác nhau. Đặc biệt bà sở hữu thương hiệu nước hoa nổi tiếng với hàng loạt bộ sưu tập ấn tượng như: Lovely, Dawn, Endless, Twilight,...



Sarah Jessica Parker cũng cho ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình, Bitten hợp tác cùng chuỗi cửa hàng quần áo giảm giá Steve & Barry's để chuyên cung cấp các mặt hàng quần áo và phụ kiện trang sức dưới 20 đô la.

Năm 2014, bà tiếp tục cho ra mắt thương hiệu giày dép SJP Collection. Đến năm 2018, Sarah Jessica Parker đã hợp tác cùng Gilt (trang mua sắm trực tuyến của Mỹ) cho ra mắt bộ sưu tập váy cưới may sẵn dành cho cô dâu hiện đại, yêu thích sáng tạo, tự do.

Sarah Jessica Parker là nữ doanh nhân "mát tay"

Bên cạnh các thương hiệu thời trang nổi tiếng, Sarah Jessica Parker còn sở hữu thương hiệu rượu vang đình đám từng đạt giải thưởng Invivo X, SJP.

Gia tài khủng và bí quyết kinh doanh "bất bại"

Ở tuổi 59, Sarah Jessica Parker sở hữu khối tài sản khủng lên tới 200 triệu USD (khoảng 4,6 nghìn tỷ) cùng cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.

Gia đình nhỏ của Sarah Jessica Parker sống trong căn hộ ở New York trị giá 35 triệu USD.

Chia sẻ về bí quyết thành công trong kinh doanh, Sarah Jessica Parker thẳng thắn chỉ yếu tố quan trọng nhất là phải chăm chỉ. Bà nói rằng chỉ khi chăm chỉ làm việc, kỷ luật bản thân thật nghiêm túc phấn đấu thì bạn mới có thể thành công.



Parker đã học được tầm quan trọng của kỷ luật từ rất sớm, khi bản thân đang học ba lê và là diễn viên nhỏ, chưa có danh tiếng.

Chăm chỉ là chìa khóa của thành công.

Bà quan niệm trong kinh doanh cũng như cuộc sống, chúng ta phải đầu tư thời gian cùng công sức một cách nghiêm túc nhất cho việc mình định làm. Kinh doanh không khó nhưng để tạo mối quan hệ, làm cho khách hàng tin tưởng mình, gắn bó với thương hiệu của mình lâu dài mới khó.

Vậy nên, đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, cứ cố gắng, chăm chỉ thì thành công rồi sẽ đến với bạn sớm thôi.

