Mỹ nhân hoàng gia nào chịu chi nhất?

Tháng 1, trang web thời trang UFO No More đã tính toán giá trị những bộ quần áo được 19 thành viên nữ của hoàng gia thế giới và đưa ra cái tên sở hữu tủ quần áo đắt nhất năm 2022. Đây là thống kê hàng năm của UFO No More , bắt đầu từ năm 2017.

Kết quả cho thấy 19 mỹ nhân tiêu tốn hơn 2,36 triệu bảng Anh (khoảng 67,7 tỷ đồng) cho quần áo và phụ kiện trong năm cũ. Theo UFO No More , con số thực tế có thể cao hơn vì nhiều món đồ không thể xác định giá trị.

Dưới đây là 10 thành viên nữ hoàng gia thế giới chịu chi nhất năm 2022:

Vị trí đầu bảng thuộc về Công nương Charlene của Monaco. Số tiền mà người đẹp sinh năm 1978 bỏ ra để mua 65 món quần áo và phụ kiện trong năm 2022 vào khoảng 739.541 bảng Anh (21,2 tỷ đồng). Giá trung bình mỗi món đồ của cô là 11.377 bảng Anh (326 triệu đồng). Ngoài ra, cô còn sở hữu thêm 105 món đồ mới chưa xác định giá trị. Ảnh: RPG.

Công chúa Olympia của Hy Lạp là cái tên mới trong danh sách. Cô giữ hạng 2 với 228.930 bảng Anh (6,5 tỷ đồng) cho 37 món. Giá mỗi món đồ trung bình của cô là 6.187 bảng Anh (177 triệu đồng). Người mẫu sinh năm 1996 cũng có 51 món đồ mới chưa xác định giá trị. Ảnh: IG.

Giữ hạng 3 là Công nương Kate của Anh. Vương phi xứ Wales ra mắt 204 món đồ mới vào năm 2022, trong đó có 168 món xác định được giá trị, tiêu tốn 217.310 bảng Anh (6,2 tỷ đồng). Giá trung bình cho mỗi món đồ của cô là 1.293 bảng Anh (37 triệu đồng). Ảnh: Getty Images.

Tiếp theo trong danh sách là Công chúa Sofia của Thụy Điển. Cô ra mắt 118 mặt hàng mới vào năm 2022, với 96 món trong số đó có giá trị 163.905 bảng Anh (4,7 tỷ đồng). Giá trung bình mỗi món là 1.707 bảng Anh (48,9 triệu đồng). Ảnh: RPG.

Nữ công tước Maria Teresa của Luxembourg giữ hạng 5. Bà mua 149 mặt hàng mới vào năm 2022, với 119 món trong số đó có giá 134.493 bảng Anh (3,8 tỷ đồng). Giá trung bình cho mỗi món đồ là 1.139,19 bảng Anh (32,6 triệu đồng). Ảnh: UFO No More.

Công nương Meghan của Anh xếp thứ 6 trong danh sách. Năm 2022, Nữ công tước xứ Sussex mua 97 mặt hàng mới, trong đó 70 món đồ được xác định có giá 106.938 bảng Anh (3 tỷ đồng). Giá trung bình mỗi món đồ thời trang là 1.527 bảng Anh (43,7 triệu đồng). Ảnh: Getty Images.

Vị trí thứ 7 thuộc về Hoàng hậu Mathilde của Bỉ. Bà sở hữu 114 món đồ mới vào năm 2022, trong đó 64 món có giá trị tổng cộng là 103.468 bảng Anh (2,9 tỷ đồng). Giá trung bình cho mỗi món đồ là 1.398 bảng Anh (40 triệu đồng). Ảnh: Newmyroyals.

Thái tử phi Mary của Đan Mạch xếp hạng 8. Cô mua 129 mặt hàng mới vào năm 2022, với 94 món được xác định có giá 92.245 bảng Anh (2,6 tỷ đồng). Giá trung bình mỗi món là 981 bảng Anh (28 triệu đồng). Ảnh: Pinterest.

Sophie, Bá tước phu nhân xứ Wessex, vợ của Hoàng tử Edward – con trai út của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II, giữ hạng 9. Bà có 99 mặt hàng mới vào năm 2022, với 84 món trong số đó có giá trị 87.299 bảng Anh (2,5 tỷ đồng). Giá trung bình mỗi món đồ là 1.039 bảng Anh (29,7 triệu đồng). Ảnh: Getty Images.

Công chúa Beatrice của Anh chốt Top 10. Cô mua 55 món đồ thời trang mới vào năm 2022, trong đó 46 món có tổng giá trị 87.255 bảng Anh (2,5 tỷ đồng). Giá trung bình mỗi món là 1.896 bảng Anh (54 triệu đồng). Ảnh: Getty Images.

