Mỹ nhân làng bóng chuyền Việt Nam cao 1m78, vóc dáng quyến rũ, gây tiếc nuối khi tuyên bố một điều

Sau giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội trưởng CLB VTV Bình Điền Long An - Đặng Thị Kim Thanh thông báo sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 24. Thông tin này khiến người hâm mộ bóng chuyền vô cùng tiếc nuối. Bởi Kim Thanh đang ở độ tuổi sung sức. Cô cũng được đánh giá là một vận động viên tài năng, xinh đẹp bậc nhất của làng bóng chuyền nước nhà.



Kim Thanh sinh năm 1999, quê ở Long An. Cô được đào tạo bóng chuyền từ rất sớm tại cái nôi đội trẻ Long An. Đến năm 14 tuổi, Kim Thanh được triệu tập lên đội tuyển trẻ Việt Nam. Mỹ nhân làng bóng chuyền chơi tốt ở vị trí chủ công lẫn phụ công. Cô được đánh giá là một trong những đối chuyền hay nhất của cả CLB VTV Bình Điền Long An lẫn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Thanh trên sân đấu.

Cô luôn biểu cảm tươi cười, thần thái cuốn hút trong khi chơi bóng.

Kim Thanh sở hữu chiều cao 1m78, vóc dáng cân đối, đôi chân thon dài, làn da trắng trẻo và khuôn mặt khả ái, phong thái rất cuốn hút. Kim Thanh nổi bật, hút ánh nhìn mỗi khi tham gia thi đấu. Nữ vận động viên cũng luôn biểu cảm vui vẻ, tươi cười trong lúc chơi bóng.

Năm 2018, tại giải bóng chuyền nữ VTV Cup, Kim Thanh vinh dự nhận danh hiệu Hoa khôi. Cô cũng lọt vào top 7 bình chọn Hoa khôi bóng chuyền giải Vô địch quốc gia 2023 vừa qua. Kim Thanh rất yêu thể thao, ngoài bóng chuyền, cô còn chơi bóng rổ, bóng đá.

Trên sân đấu là một tay đập mạnh mẽ, máu lửa nhưng ngoài đời, Kim Thanh được nhận xét là cô gái dễ thương, nhút nhát. Rời sân đấu, cô gái trẻ toát lên vẻ yêu kiều trong những khoảnh khắc đời thường.

Ngoài đời, Kim Thanh được nhận xét là dễ thương, nhút nhát.

Cô gái Long An xinh đẹp, gợi cảm.

Hoa khôi bóng chuyền người Long An rất biết cách làm đẹp, trang điểm, ăn mặc để tôn lên vẻ đẹp trời phú vốn có của mình. Kim Thanh ưa chuộng lối make-up nhẹ nhàng, chọn trang phục ôm sát, áo crop top, quần sooc để khoe vòng eo phẳng lì và đôi chân nuột nà.

Mỗi khoảnh khắc của Kim Thanh đều rất xinh đẹp và gợi cảm. Chính vì thế mà trang cá nhân của nữ vận động viên có lượt tương tác cao. Mỗi bức ảnh Kim Thanh đăng tải đều nhận được vô vàn lời khen ngợi về nhan sắc. Người hâm mộ còn khuyên Kim Thanh nên thử sức ở một đấu trường sắc đẹp bởi cô rất có tiềm năng.

Kim Thanh thường chọn những bộ đồ ôm sát để khoe được điểm mạnh là body lý tưởng của mình.

Chiều cao 1m78 khiến Kim Thanh nổi bật.

Được biết sau khi giải nghệ, mỹ nhân 9x sẽ tập trung vào công việc kinh doanh. Kim Thanh đang sở hữu một quán cafe ở quê nhà, đồng thời kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp. Trước đó, em gái của Kim Thanh là Đặng Thị Mỹ Duyên cũng nói lời chia tay với sự nghiệp đập bóng từ lúc mới 20 tuổi để tìm hướng đi khác cho bản thân.

Rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền đã vào trang cá nhân của Kim Thanh, bày tỏ sự tiếc nuối vì từ nay sẽ không còn được thấy nữ phụ công khỏe khoắn, quyết liệt trong những pha đập bóng nữa. Tuy vậy, mọi người cũng chúc cô “chân cứng đá mềm”, tự tin và thành công với sự lựa chọn của mình.

Nhiều người khuyên Kim Thanh nên thi Hoa hậu.

Giải nghệ ở tuổi 24, Kim Thanh chuyển hướng sang làm kinh doanh.

Ảnh: FBNV