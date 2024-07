Mỹ nhân mạnh mẽ nhất "Sex and the city”: Là tay chơi xe “thứ thiệt”, sự nghiệp thành công nhưng tình duyên lận đận, U70 vẫn đầy năng lượng

Gương mặt "vàng" của Hollywood

Kim Cattrall tên khai sinh là Kim Victoria Cattrall một nữ diễn viên nổi tiếng người Canada gốc Anh Quốc. Bà thuộc bộ tứ nhân vật chính đình đám trong series phim "Sex and the City" cùng Sarah Jessica Parker, Kristin Davis và Cynthia Nixon.



Bộ tứ nổi tiếng của "Sex and the City"

Kim Cattrall tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoa Kỳ và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1975 với bộ phim Rosebud.



Sau đó bà trở thành gương mặt quen thuộc của hàng loạt các bộ phim ăn khách như: Quincy ME (1977), Columbo (1978), The Rebels (1979), Ticket to Heaven (1981), Porky’s (1981), Police Academy (1984), Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991),....

Kim Cattrall nổi tiếng ngay từ những ngày đầu mới ra mắt

Dù nổi tiếng rất sớm, ngay từ những ngày đầu mới ra mắt nhưng sự của của Kim Cattrall thực sự đạt đến đỉnh huy hoàng là nhờ vai diễn Samantha Jone - nữ doanh nhân mạnh mẽ với đời sống táo bạo nhất "Sex and the City".



Vai diễn này đã mang về cho bà 5 đề cử giải Emmy danh giá của Mỹ dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và 4 đề cử Quả cầu vàng.

Kim Cattrall đã thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2002.

Samantha Jone là vai diễn để đời của Kim Cattrall

Tình duyên "sóng gió"



Kim Cattrall gặt hái được những thành công lớn trong sự nghiệp, nhưng cuộc sống riêng của bà lại gặp nhiều "sóng gió".

Bà trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại và chưa từng làm mẹ dù đã 67 tuổi.

Kim Cattrall có tình duyên lận đận với 3 lần "đò"

Bà kết hôn với người chồng đầu tiên là Larry Davis, vào năm 1977 và nhanh chóng chia tay sau đó 2 năm. Đến năm 1982, bà "lên xe hoa" lần 2 với Andre J. Lyson và rồi cũng ly hôn vào năm 1989.



10 năm sau, Kim Cattrall lần nữa kết hôn cùng Mark Levinson. Cả hai trải qua những ngày tháng hạnh phúc và cùng cho ra mắt sách năm 2002. Tuy nhiên, họ đã chia tay vào năm 2004.

Russell Thomas và Kim Cattrall tham dự sự kiện Power Of Women: New York năm 2022

Hiện Kim Cattrall hạnh phúc bên bạn trai Russell Thomas, cả hai đã có 8 năm gắn bó bên nhau. Được biết Thomas đang làm kỹ sư âm thanh tại BBC.



Dù đã U70 nhưng Kim Cattrall vẫn rất trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Trong lần xuất hiện gần nhất, bà khiến công chứng kinh ngạc vì sự sang chảnh và thần thái hút hồn.

Ở tuổi U70, Kim Cattrall sống cuộc sống tự do, không có con cái ràng buộc

Sở hữu bộ sưu tập siêu xe ấn tượng



Kim Cattrall nổi tiếng là tay chơi hàng hiệu "thứ thiệt". Ngoài những món đồ quen thuộc hàng ngày như túi xách, đồng hồ,... thì bà cũng sở hữu một bộ sưu tập ô tô đẳng cấp.

Chiếc Audi TT với động cơ bốn xilanh, sản sinh công suất 228 mã lực của Kim Cattrall có giá khoảng 45.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, bà cũng sở hữu Audi Quattro màu xanh lam tuyệt đẹp và siêu "bắt mắt".

Kim Cattrall bên "xế hộp" yêu của mình

Ngoài ra, Rolls Royce Ghost cũng là chiếc xe yêu thích của Kim Cattrall. Chiếc xe từng được bà tậu với giá khoảng 250.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, bà cũng sở hữu một chiếc Mercedes Benz GLK350 trị giá 36.000 đô la Mỹ cùng nhiều dòng xe khác nhau.