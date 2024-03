Mỹ nhân nổi tiếng lấy 2 đời chồng đều bị phản bội và cuộc sống đáng mơ ước ở tuổi 60

Cung Từ Ân là mỹ nhân nổi tiếng làng phim TVB từ những năm thập niên 80. Bà ghi dấu ấn tên tuổi với các phim Dương Gia Tướng, Kỳ Môn Quỷ Cốc, Tây Du Ký… Dù sự nghiệp suôn sẻ nhưng tình duyên của mỹ nhân Hoa đán này rất lận đận. Bà yêu 3 lần, kết hôn 2 lần nhưng không có cuộc tình nào kết thúc tốt đẹp như phim.

Vô tình trở thành người thứ 3 và cuộc hôn nhân "yểu mệnh"

Cung Từ Ân gặp Huỳnh Nhật Hoa khi hợp tác chung bộ phim Dương Gia Tướng. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm nhưng Huỳnh Nhật Hoa lại đang là "cây đã có chậu". Vì vậy, khi mối quan hệ của họ bại lộ, mọi người đều nghĩ Cung Từ Ân là người thứ 3. "Búa rìu" dư luận chĩa vào bà, nói rằng bà không có đạo đức khi "cướp" bạn trai của người khác. Danh tiếng của Từ Ân cũng vì thế mà tụt dốc và sự nghiệp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không ai biết sự thật rằng Huỳnh Nhật Hoa đã chia tay trước đó mà họ không công khai với công chúng.

Cung Từ Ân và Huỳnh Nhật Hoa

Có lẽ vì áp lực dư luận quá lớn mà Cung Từ Ân và Huỳnh Nhật Hoa cũng mỗi người 1 nơi khi hẹn hò được thời gian ngắn.

Sau chia tay, Cung Từ Ân gặp gỡ và quen biết doanh nhân giàu có Hoắc Chấn Hoa. Ông đã yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên và theo đuổi mỹ nhân này cuồng nhiệt. Dưới sự "tấn công" của đối phương, Cung Từ Ân nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Họ kết hôn nhưng điều Từ Ân không thể ngờ là chồng mình lúc đầu say đắm mình là thế, vậy mà khi bước vào hôn nhân Hoắc Chấn Hoa thành 1 người hoàn toàn khác. Giữa họ có khoảng cách rất lớn, vị doanh nhân này còn lừa dối, phản bội tình yêu của Cung Từ Ân. Cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng kết thúc khi "tuổi đời" mới chỉ được 1 năm.

Sự mất mát, đổ vỡ đã giúp Cung Từ Ân trưởng thành hơn rất nhiều về mặt tình cảm, cảm xúc.

Cung Từ Ân vô cùng xinh đẹp và gây ấn tượng mạnh với nhiều vai diễn

Yêu 8 năm mới cưới nhưng cái kết vẫn là đổ vỡ

Sau này khi quay Tuyết Sơn Phi Hồ, bà bén duyên với nam diễn viên Lâm Vỹ. Là mối quan hệ chị - em nên Cung Từ Ân suy nghĩ rất nhiều khi đối phương đề nghị tiến đến.

Vì đã từng tổn thương 2 lần nên Từ Ân rất cẩn trọng. Bà "kiểm tra" Lâm Vỹ tới tận 8 năm. Khi thấy đối phương kiên định suốt 1 thời gian dài bà mới đồng ý.

Sau khi kết hôn cặp đôi có với nhau 1 con trai và 1 con gái. Cả 2 thường xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, chia sẻ cuộc sống 1 nhà 4 người hạnh phúc.

Cung Từ Ân và Lâm Vỹ

Ngỡ tưởng cuộc đời đã mỉm cười với mình nhưng bất hạnh chưa dừng lại với Cung Từ Ân. Năm 2019, chồng trẻ của bà bị bắt gặp có hành vi thân mật quá mức với nữ doanh nhân giàu có. Người phụ nữ này ngoài tiền ra thì cũng chẳng có điểm gì hơn mỹ nhân 1 thời.

Khi mọi việc không thể giấu, Lâm Vỹ đổ lỗi cho vợ mình. Ông ta nói rằng Từ Ân kiểm soát chồng quá đáng và 2 người đã tính tới chuyện ly hôn.

Lâm Vỹ bị bắt quả tang ngoại tình

Trong 1 cáo buộc, Lâm Vỹ nói từ khi kết hôn đến sinh con năm nào cũng do Cung Từ Ân tính toán hết. Ngay cả việc con cái học trường gì cũng do Từ Ân quyết định. Các con đều học trường quốc tế và mức học phí mỗi tháng là 16000 đô Hong Kong (hơn 50 triệu đồng - cách đây nhiều năm thì đó là số tiền khá lớn). Lâm Vỹ bất mãn nói với con gái: "Nếu bà nội cũng làm thế này với bố, bố sẽ học tại Đại học Oxford rồi". Ông còn chế giễu vợ mình: "Thật khủng khiếp, tiền không được in đủ nhanh cho cô ấy".

Không phản biện hay giải thích thanh minh, Cung Từ Ân lựa chọn ly hôn. Dù đường tình duyên không may mắn nhưng sự nghiệp của bà lại rất vang dội. Mặc dù giải nghệ vì tình yêu khi mọi thứ đang ở đỉnh cao nhưng đến năm 2009 "comeback", Cung Từ Ân vẫn được chào đón.

Cung Từ Ân và con gái

Sau ly hôn, Cung Từ Ân chăm đóng phim hơn, các vai diễn của bà đều ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Cuộc sống hiện tại của Cung Từ Ân ở tuổi 60 luôn bình yên và hạnh phúc bên các con.

Dù đau thương, đổ vỡ, Cung Từ Ân luôn bình tĩnh đối mặt. Sự tự tin của bà là minh chứng 1 điều: Đừng từ bỏ sự nghiệp và việc kiếm tiền bất cứ lúc nào. Khi cánh cửa này đóng lại, đừng cố phá khóa hay trông chờ 1 cánh cửa mới mở ra. Phụ nữ thông minh và bản lĩnh sẽ biết cách khiến cuộc đời mình hạnh phúc và thành công mà không cần nhờ vào những cánh cửa.