Mỹ nhân táo bạo nhất "Sex and the City" không ngại làm những điều này để giữ thanh xuân

Trong bài phỏng vấn với tờ The Times vào năm ngoái, mỹ nhân "Sex and the City" Kim Cattrall đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề giữ gìn nhan sắc cũng như làm đẹp ở độ tuổi U70.

Theo Kim Cattrall, quan điểm hiện tại của cô về phẫu thuật thẩm mỹ đã hoàn toàn thay đổi so với nhiều năm trước kia.

Mỹ nhân "Sex and the City" thử mọi phương pháp thẩm mỹ để chống lại sự lão hóa

Kim Cattrall nói: "Hiện tại tôi đã ngoài 60 và đang cố gắng dùng mọi cách có thể để chống lại sự lão hóa. Từ việc sử dụng chất làm đầy, tiêm botox... có rất nhiều thứ khác nhau mà bạn có thể nghiên cứu cũng như thử trải nghiệm, để xem liệu nó có phù hợp với mình hay không. Nó không chỉ là một điều phù phiếm".

Mỹ nhân "Sex and the City" nói thêm, bản thân chỉ đang cố gắng chăm sóc bản thân để luôn xuất hiện với một phiên bản tốt nhất. Dĩ nhiên, thay vì sử dụng mọi phương pháp, nữ diễn viên U70 sẽ chọn lựa cách thức cũng như đội ngũ chuyên gia đầu ngành phù hợp với mình: "Nếu bạn có tiền cũng như bác sĩ phẫu thuật phù hợp... Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn cả chính là bạn không muốn bản thân biến thành người khác".

Trước đó, vào năm 2011, trong một bài phỏng vấn với tờ Daily Mail, Kim Cattrall đã chia sẻ một quan điểm khác hẳn về vấn đề thẩm mỹ. Mỹ nhân "Sex and the City" khẳng định bản thân "chấp nhận sự lão hóa". "Tôi nhìn những người như Judi Dench, người đã ở độ tuổi 70, và tôi nghĩ, 'Tôi sợ cái gì chứ?'. Trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, tôi muốn chấp nhận sự lão hóa, bởi vì tôi nghĩ đó là điều thú vị. Tôi nghĩ rằng một vầng trán chẳng có nếp nhăn không cho tôi biết họ đã sống một cuộc đời", Kim Cattrall nói.

Trước đó, nữ diễn viên cho biết, bản thân chấp nhận sự lão hóa

Trong "Sex and the City", Kim Cattrall đảm nhận vai Samantha Jones - người có đời sống tình dục táo bạo nhất. Nhân vật này từng đem tới cho Kim Cattrall 5 đề cử giải Emmy danh giá của Mỹ dành cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" trong series hài. Bên cạnh đó, nữ diễn viên U70 cũng từng nhận 4 đề cử Quả cầu vàng nhờ vai diễn này và thắng giải năm 2002 cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".

Kim Cattrall từng được xem là biểu tượng sexy của điện ảnh Mỹ. Sự nghiệp thành công, nhưng đời sống tình cảm của nữ diễn viên lại không suôn sẻ như 3 bạn diễn còn lại. Theo đó, cô từng trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại. Hiện tại khi đã ở tuổi U70, Kim Cattrall mới tìm thấy một nửa hoàn hảo là bạn trai kém 14 tuổi.