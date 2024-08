Mỹ nhân tuổi Mèo lấy chồng đại gia nghìn tỷ từng mua đứt mảnh đất rộng 20.000m2 để trồng cây, là "phú bà bất động sản" khét tiếng của Vbiz

''Phú bà'' bất động sản của Vbiz

Minh Hằng sinh năm 1987 (tuổi Đinh Mão) tại TP.HCM. Vào showbiz từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ, cô đã từng bước phát triển, khẳng định tài năng của bản thân qua nhiều lĩnh vực khác nhau như: Người mẫu, diễn viên, giám khảo, dancer, huấn luyện viên,... Cô được khán giả nhớ đến là một nữ nghệ sĩ toàn năng, có đam mê và nhiệt huyết với nghề. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ tuổi Mèo sở hữu cho mình một khối bất động sản kếch xù bất kỳ ai cũng ao ước.

Theo đó, một trong những bất động sản ấn tượng nhất của ''Bé Heo'' là mảnh đất rộng 20.000m2 ở Nhơn Trạch, Đồng Nai, được cô tiết lộ vào năm 2020. Với diện tích rộng rãi, khu đất được Minh Hằng sử dụng để trồng rau, làm ao cá và khu nuôi gà Đông Tảo. Không những vậy, nữ ca sĩ cũng cho trồng nhiều loại cây như: roi, xoài, nhãn,... để ăn quả và tạo khuôn viên xanh mát.

Chưa dừng lại ở đó, Minh Hằng còn có ý tưởng xây một căn nhà sàn rộng rãi, thoáng mát bên cạnh. Nhờ vậy, nữ ca sĩ có thể đưa bạn bè, gia đình về đây nghỉ dưỡng sau những tuần làm việc chăm chỉ.

Trước khi tậu mảnh đất ở Đồng Nai, Minh Hằng và gia đình từng sống trong một căn biệt thự màu trắng ở đường Bùi Tá Hán, thuộc khu đô thị An Phú, Quận 2, TP.HCM, do chính cô sở hữu. Được biết, căn nhà được xây dựng theo phong cách thiết kế tân cổ điển sang trọng, xung quanh có khoảng sân vườn rộng rãi đủ để gia đình trồng rau, cây ăn quả, xây hòn non bộ và làm sân chơi.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, toàn bộ kiến trúc, nội thất trong nhà đều do cô và em trai lên ý tưởng. Nhờ vậy, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự đều thân thuộc và mang dấu ấn của các thành viên trong gia đình. Mỗi dịp lễ tết, Minh Hằng lại cùng người thân trang hoàng tổ ấm của mình.

Ngoài nhà đất, Minh Hằng cũng có một căn hộ trị giá gần 20 tỷ đồng ở giữa trung tâm TP.HCM. Vị trí của căn hộ có thể quan sát cả tòa Landmark 81, Bitexco và sông Sài Gòn từ trên cao. Cô từng viết trên mạng xã hội, căn nhà này rộng đến mức cả nhà nữ ca sĩ có thể chạy nhảy và chơi trốn tìm thoải mái. Tháng 3 năm 2023, Minh Hằng tiếp tục thông báo tậu thêm 2 căn nhà sau khi công khai tin vui trở thành mẹ bầu. Nữ nghệ sĩ không quên chia sẻ hình ảnh của 1 trong 2 cơ ngơi mới. Căn nhà có diện tích rộng rãi, thiết kế 3 tầng và nằm trong khu dân hiện đại, an ninh tốt.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 37

Sau hơn 20 năm làm nghệ thuật miệt mài, vào tháng 6 năm 2022, Minh Hằng kết hôn với 1 doanh nhân, yên bề gia thất. Ông xã hơn cô 10 tuổi, là Phó tổng giám đốc công ty dệt may ở Long An. Gia đình nhà chồng của Minh Hằng nổi tiếng giàu có, ở hữu biệt thự, đồ hiệu cùng khối tài sản "không phải dạng vừa". Theo truyền thông đưa tin, trong thời gian yêu nhau, doanh nhân Quốc Bảo là người phía sau hỗ trợ, góp vốn cho Minh Hằng làm nghệ thuật.

Sau hơn 1 năm kết hôn, cặp đôi chính thức đón cậu con trai đầu lòng, có tên ở nhà là bé Mỡ. Sinh con xong, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho quý tử, tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật của bản thân. Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ luôn nhận được sự quan tâm, yêu chiều của ông xã trong cuộc sống đời thường.