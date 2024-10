Mỹ nhân U40 “cưa sừng” đóng học sinh quá đỉnh, netizen tấm tắc “nhan sắc này xứng đáng nổi tiếng hơn”

Từ một bộ phim bị các nhà đài "ghẻ lạnh" đến nỗi phải "nằm kho" hơn 2 năm, chẳng ai có thể ngờ rằng Black Out khi lên sóng lại trở thành hiện tượng của Hàn Quốc và được đón nhận nhiều đến vậy. Bộ phim không chỉ giúp nam chính Byun Yo Han khẳng định vị thế trong làng giải trí, mà đó còn là cơ hội để nữ phụ Go Bo Gyeol toả sáng.

Trong Black Out, cô vào vai Na Gyeom - một ngôi sao hàng đầu với mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm hơn 10 năm với Go Jung Woo (Byun Yo Han thủ vai), nhưng ẩn sau vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết ấy, nội tâm Na Gyeom lại đang che giấu những bí mật đáng sợ.

Go Bo Gyeol toả sáng nhờ vai phụ trong Black Out

Trong phim, sao nữ ghi điểm với người xem bởi ngoại hình trẻ trung, xinh xắn cùng lối diễn xuất biến hoá đa dạng theo từng sắc thái nhân vật. Nhiều khán giả còn lầm tưởng cô là tân binh mới của showbiz và đang ở độ tuổi đôi mươi.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên

Nhưng sự thật là, Go Bo Gyeol sinh vào tháng 5 năm 1988. Cô chính thức ra mắt vào năm 2011. Hiện tại, nữ diễn viên đã 36 tuổi và đã hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỉ. Nhiều người không khỏi sốc trước thông tin này. Bởi, trước đó, khi nữ diễn viên khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3 trong Black Out, màn "cưa sừng làm nghé" của nữ diễn viên không hề tạo cảm giác chênh lệch với độ tuổi nhân vật. Chưa kể, những bức ảnh do nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân với tạo hình "mọt sách" cùng nhiều vết tàn nhang đã thực sự khiến mọi người sửng sốt vì quá hợp vai.



Tạo hình của Go Bo Gyeol trong Black Out

Nhiều khán giả để lại bình luận: - Cô ấy là "yêu tinh" sao? Sao trẻ quá vậy? - Đối thủ của Jang Nara xuất hiện rồi! - U40 nhưng nhan sắc thì U20. - Nhan sắc và diễn xuất Go Bo Gyeol xứng đáng phải nổi tiếng hơn nữa, tại sao giờ tôi mới biết đến cô ấy!

Nhưng việc nhận được nhiều sự chú ý cũng khiến Go Bo Gyeol gặp rắc rối khi có tin đồn cho rằng cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc xinh đẹp như hiện tại. Sao nữ Black Out cũng lên tiếng đính chính cô chưa đụng qua dao kéo, những đường nét trên mặt đều hoàn toàn tự nhiên.

Sau đó, một số bức ảnh trong quá khứ của Go Bo Gyeol cũng bất ngờ được mọi người "đào lại". Tin đồn lập tức được dập tắt bởi ngoại hình dường như "bất bại" của nữ diễn viên trước dòng chảy của thời gian, thậm chí còn có phần "lão hoá ngược". Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cùng làn da mịn màng không phải là sản phẩm của thẩm mỹ mà đó là "hàng thật giá thật", giúp visual Go Bo Gyeol toả sáng rực rỡ từ khi còn trẻ.

Nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên sau nhiều năm

Go Bo Gyeol tên thật là Go Woo Ri, sinh ngày 02/05/1988, cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul - khoa Diễn xuất và Trường trung học nghệ thuật Anyang - khoa Sân khấu và Điện ảnh. Gia nhập showbiz từ năm 2011, nhưng nữ diễn viên lại khá chật vật để tìm kiếm cơ hội toả sáng. Cô nàng từng tham gia diễn xuất trong The Missing, The Producers, Cinderella with Four Knights, Goblin, Hi Bye Mama nhưng đa phần đều là vai phụ. Vai diễn Na Gyeom trong Black Out được xem là vai diễn "nặng ký" nhất và mang tính bước ngoặt mở ra cơ hội chuyển mình cho Go Bo Gyeol.

Trên trang cá nhân, Go Bo Gyeol thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường và thông tin các tác phẩm mà cô tham gia. Ngoài sở hữu gương mặt trẻ hơn tuổi, nữ diễn viên còn nhận được cơn mưa lời khen bởi thân hình gợi cảm, đôi chân dài miên man và lối sống lành mạnh, năng động.