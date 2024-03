Mỹ nhân Vbiz lên xe hoa năm 20 tuổi cùng chồng soái ca: Cuộc sống viên mãn, tậu nhà đẹp sau 7 năm phấn đấu

Trong showbiz Việt, không thiếu các KOL, celeb kết hôn với nhau và trở thành hot family trong mắt công chúng, và gia đình Chúng Huyền Thanh - Jay Quân cũng là một ví dụ điển hình. Chúng Huyền Thanh là người đẹp nổi danh khi đạt giải Á quân chương trình The Face Vietnam và tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ sau màn trở lại tại The New Mentor. Còn Jay Quân, anh chàng là khuôn mặt không con xa lạ trong làng giải trí qua loạt phim Lật Mặt.

Mới đây, sau 7 năm kết hôn và có 2 nhóc tì đáng yêu, cặp đôi đã chứng thức khoe tới người hâm mộ tổ ấm mới toanh của mình.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Chúng Huyền Thanh - Jay Quân

Căn nhà mới của Chúng Huyền Thanh - Jay Quân có diện tích 120m2 tại TP.HCM, đã thi công và sắp sửa hoàn thành. Thông qua loạt ảnh 3D do chính chủ đăng tải cũng có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp của ngôi nhà. Cơ ngơi này sử dụng tông màu trắng làm chủ đạo, phối hài hoà cùng màu be, gỗ nâu tạo cảm giác ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng.

Từ cách bày trí, có thể thấy căn nhà mang phong cách tối giản Wabi Sabi đang được nhiều người ưa chuộng hiện nay

Phòng khách có bộ ghế sofa và bàn trang nhã, cửa sổ kính lớn được thiết kế với mục đích tận dụng ánh nắng tự nhiên

Phòng khách là không gian mở, nối liền phòng khách, bếp và bàn ăn. Cặp đôi sử dụng bàn gỗ nâu nhấn nhá trong tổng thể trắng. Bộ đèn chùm hoa hồng tinh xảo nổi bật được treo phía bên bàn ăn. Để thuận tiện cho lý do an toàn, Chúng Huyền Thanh và Jay Quân lựa chọn bếp từ để nấu nướng trong gia đình

Với phòng ngủ, gia đình lựa chọn màu chủ đạo be/nâu sáng để tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu. Bên cạnh giường cỡ lớn có ngăn đựng thiết kế giấu gầm tiện nghi, Chúng Huyền Thanh và Jay Quân lựa chọn tối ưu hoá không gian với tủ sát tường

\Cửa kính lớn vẫn được sử dụng ở phòng ngủ để đón ánh nắng mặt trời vào nhà. Bên cạnh đó, hoa giả, tranh và các vật dụng trang trí được bày trí tinh tế, tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng cho gia chủ

Phòng của 2 nhóc tì được vợ chồng Chúng Huyền Thanh - Jay Quân lựa chọn giường tầng. Cũng mang tone chủ đạo trắng, cặp đôi phối thêm sắc xanh/xám ở ga giường và nội thất để hợp với các bé trai

Kệ để đồ chơi cho 2 con cũng được vợ chồng Chúng Huyền Thanh - Jay Quân tinh ý sắp xếp gọn gàng