Mỹ nhân Việt mới 17 tuổi đã được săn đón tới tận cửa lớp học, hút 3 triệu view nhờ mặt mộc đẹp tuyệt đối

Minh Anh là nữ diễn viên trẻ sắp tới đây sẽ ra mắt với bộ phim Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Thời điểm hiện tại, nữ diễn viên 17 tuổi đang là cái tên rất được săn đón dù mới chỉ xuất hiện thông qua một vài sự kiện quảng bá dự án chung với dàn cast. Nét đẹp rất đặc biệt, vừa ngây thơ vừa có sự cá tính, sắc sảo khiến Minh Anh nổi tiếng ngay cả khi dự án phim của mình còn chưa công chiếu.

Tạo hình của Minh Anh trong Thám Tử Kiên

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt những clip ghi lại hình ảnh Minh Anh ở trường học. Nữ diễn viên 17 tuổi ăn mặc giản dị, không trang điểm để đến trường thi. Vì sức hút từ những buổi showcase, quảng bá Thám Tử Kiên, Minh Anh được không ít bạn bè săn đón đến tận cửa lớp học, những chiếc điện thoại hướng về phía nữ diễn viên trẻ khiến Minh Anh không khỏi ngại ngùng. Hiện đoạn clip ngắn ghi lại cận cảnh nhan sắc mộc mạc của Minh Anh ở cửa phòng thi nhận được tương tác cao trên nền tảng TikTok, hút tới 3 triệu người xem cùng vô số bình luận khen ngợi. Nhiều người cho rằng nét đẹp của Minh Anh rất điện ảnh, gương mặt dù không trang điểm nhưng các đường nét rõ nét, thần thái tươi tắn, rạng ngời, thật sự rất ấn tượng.

Minh Anh được bạn bè săn đón tới tận cửa lớp

Bình luận của khán giả: - Bạn này có nét lạ quá, lên hình rất sắc luôn nhá, dễ nhớ, dễ thương. - Bạn này đóng Thám Tử Kiên phải không, ngoài đời không trang điểm mà vẫn y hệt trên phim nhờ, xinh đấy. - Mặt mộc tuổi 17 là thứ tui không bao giờ có được nữa. - Mặt mộc nét quá, nét nào ra nét đấy luôn, bạn này siêu hợp đóng điện ảnh đấy. - Nét hơi đứng so với tuổi nhưng xinh nha.

Minh Anh thậm chí còn bị "tóm" lại để phỏng vấn ngay tại trường học, mặt mộc của nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen

Trong Thám Tử Kiên, Minh Anh vào vai Nga - cháu gái của mợ Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp), nhân vật mở ra chuỗi những cuộc đấu trí cam go sau đó của nam chính - thám tử Kiên (Quốc Huy đóng). Cụ thể, sau khi trong làng xảy ra hàng loạt những án mạng bí ẩn mà nhiều người cho là do ma da gây ra thì Nga có vẻ chính là nạn nhân tiếp theo. Sự mất tích của Nga khiến Hai Mẫn quyết định bằng mọi cách mời thám tử Kiên về làng phá án với hi vọng cháu gái chưa chết. Dù nhân vật mất tích nhưng xuyên suốt bộ phim, Minh Anh vẫn sẽ xuất hiện thông qua những đoạn hồi tưởng để cho thấy mối quan hệ của cô vẫn những kẻ bị xếp vào diện tình nghi. Đây cũng là vai diễn lớn đầu tiên của Minh Anh, hứa hẹn mạng tới nhiều điều thú vị cho khán giả.

Dù là lần đầu có vai diễn lớn nhưng thực chất, Minh Anh không phải một gương mặt quá xa lạ. Cô gái sinh năm 2008 này đã tham gia làng giải trí từ khi còn nhỏ. Năm 2015, khi chỉ mới 7 tuổi, Minh Anh đã đóng hàng chục quảng cáo lớn nhỏ khác nhau, gắn bó với các nhãn hàng đình đám tại Việt Nam. Ngoài ra cô còn tham gia một số cuộc thi liên quan đến lĩnh vực sắc đẹp và tài năng nhí. Đến năm 2017, Minh Anh có danh hiệu Quán quân Diễn viên trong một cuộc thi về diễn xuất. Từ đó, cô bắt đầu nghiêm túc theo đuổi con đường này, tham gia một vài dự án phim nhưng chưa được chú ý. Thám Tử Kiên hứa hẹn là một cột mốc lớn giúp Minh Anh có thể chính thức được biết đến với tư cách diễn viên.

Nhan sắc ngoài đời của Minh Anh

Nguồn ảnh: Tổng hợp