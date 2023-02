Mỹ: Nhiệt độ xuống -78 độ C, cây cối đổ sập vì nhựa bị đóng băng, đất nứt toác vì quá lạnh

Hầu hết các bang New York, toàn bộ 6 bang ở khu vực New England, bao gồm Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont và Maine, xấp xỉ 16 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt rét lạnh kỷ lục này. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN).