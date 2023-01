Mỹ phẩm 'đua' giảm giá, khách trả tiền phải xếp hàng

Một cửa hàng mỹ phẩm nằm trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) rất đông khách mua hàng đầu giờ tối - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tại cửa hàng Thế giới Skinfood trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3, TP.HCM), nhiều thời điểm khách xếp hàng dài chờ đến lượt thanh toán đơn hàng mỹ phẩm với hóa đơn lên đến hàng triệu đồng.

Chọn 1 chai nước tẩy trang cùng 1 hộp phấn phủ, 2 thỏi son màu đỏ rượu và hồng anh đào, Phạm Thị Mỹ Diệu (24 tuổi) cho biết vì ngày thường toàn dùng son màu trầm nên Tết đến cô đành cấp tốc bổ sung thêm 2 màu son tươi tắn phù hợp chơi Tết, diện áo dài xinh.

Không chỉ đồ trang điểm, Mỹ Diệu cho biết cô đang tìm mua thêm kem dưỡng ẩm và xịt khoáng để làn da trông mướt mát tức thì khi để mặt mộc gặp người thân, bạn bè.

Nhiều bạn trẻ cho biết muốn bổ sung thêm những mỹ phẩm có tông màu tươi tắn, ngọt ngào phù hợp chơi Tết - Ảnh: NHẬT XUÂN

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - trưởng phòng marketing Thế giới Skinfood, cận Tết, khách mua hàng tăng mạnh so với ngày thường, đặc biệt các khung giờ cao điểm từ 18h - 22h.

Dịp này, The Face Shop tung nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt như đồng giá 99.000 đồng đối với hàng loạt các thương hiệu "hot" trong giới trẻ như Some by mi, Merzy, Romand.

Bà Nhung cho biết khách chủ yếu chọn mua các sản phẩm trang điểm đón Tết như son môi, kem nền, phấn mắt, phấn má. Đặc biệt, tính riêng son môi, vào những ngày cao điểm chuỗi mỹ phẩm có thể bán tới cả ngàn cây son mỗi ngày.

Nhiều thời điểm, khách phải xếp hàng đợi tới lượt thanh toán hóa đơn mua mỹ phẩm - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tương tự, chuỗi cửa hàng Cỏ Mềm nổi tiếng với các sản phẩm làm đẹp chiết xuất tự nhiên cũng tung loạt khuyến mãi từ 5 - 25% kể cả các "best seller" như son không chì, bộ gội xả thảo dược, kem dưỡng da.

Bà Vũ Thị Hạnh - trưởng phòng marketing - cho biết các chương trình khuyến mãi giúp doanh thu cửa hàng tăng 10 - 20% so với ngày thường, bán chạy nhất là các sản phẩm dưỡng và son môi lành tính. Không chỉ mua sử dụng, mỹ phẩm Organic được nhiều khách mua làm quà.

Trong khi đó, tại các trung tâm thương mại lớn như Takashimaya, Vincom, Diamond Plaza (quận 1)… nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng cũng treo biển giảm giá sâu từ 10 - 50%, thậm chí tới 70% như Paula's choice, Keana rice…

Không chỉ tăng khuyến mãi, các đại diện thương hiệu cho biết còn tập trung vào trải nghiệm khách hàng như tặng lì xì Tết, tặng thêm sản phẩm đi kèm hay tổ chức các chương trình bốc thăm trúng thưởng vàng, quà khủng. Bên cạnh đó, nhiều chính sách miễn phí vận chuyển, giao hàng hỏa tốc cũng được tung ra đáp ứng nhu cầu mua online tại nhà.