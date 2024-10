Mỹ Tâm công bố tin sốc

Là nữ ca sĩ giữ vững vị thế sao hạng S hàng đầu Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ hoạt động, mọi hoạt động nghệ thuật của Mỹ Tâm luôn khiến khán giả phải quan tâm, chờ đợi. Sau chuỗi liveshow cháy vé trong nước, mới đây Mỹ Tâm quyết mang âm nhạc của mình "Mỹ tiến". Tối 23/10, fanpage của "hoạ mi tóc nâu" đăng tải thông tin chính thức về việc tổ chức liveshow My Soul 1981 tại xứ cờ hoa. Thông tin khiến fan vô cùng tự hào và không khỏi bất ngờ.

Fanpage của "hoạ mi tóc nâu" đăng tải thông tin chính thức về việc tổ chức liveshow My Soul 1981 tại Mỹ

"Liveshow My Soul 1981 mùa 5 sẽ đến Mỹ!!! Finally!!! Tâm và Ekip sẽ mang Liveshow siêu hot 'My Soul 1981' đến Mỹ vào mùa Noel này để gởi tới quý khán giả những cung bậc cảm xúc có một không hai sau rất nhiều lời mời từ các công ty tổ chức show tại Mỹ.Tâm cùng ekip MTE và giám đốc âm nhạc Hoài Sa hân hoan chào đón tất cả khán giả đến với My Soul 1981 bằng một song list siêu đặc biệt cùng với những điều hấp dẫn khác vào 1 đêm duy nhất lúc 18:00 ngày 22.12.2024 (6PM, December 22, 2024).Can’t waitttt!!! Chúng ta nhất định gặp nhau vào mùa Giáng sinh ngập tràn cảm xúc này tại Mỹ nhé!!!", trích bài đăng thông báo của Mỹ Tâm.

Liveshow My Soul 1981 sẽ được tổ chức tại thành phố Temecula thuộc bang California, Mỹ vào dịp Giáng sinh ngày 22/12 tới đây

Theo đó, liveshow My Soul 1981 sẽ được tổ chức tại thành phố Temecula thuộc bang California, Mỹ vào dịp Giáng sinh ngày 22/12 tới đây. Cổng bán vé sẽ được mở vào ngày 6/11. Liveshow dành cho những khán giả yêu mến giọng hát của "hoạ mi tóc nâu", Mỹ Tâm và ekip hứa hẹn sẽ chuẩn bị riêng một setlist đặc biệt chưa từng có. Lần đầu tự mình tổ chức liveshow riêng ở xứ cờ hoa, Mỹ Tâm được người hâm mộ chúc mừng cột mốc đáng nhớ.

Các fan cũng kiến nghị Mỹ Tâm nên mở thêm concert quy mô lớn như Tri Âm Mỹ Đình

Ngoài ra, các fan cũng kiến nghị Mỹ Tâm nên mở thêm concert quy mô lớn như Tri Âm Mỹ Đình. Đã gần 2 năm kể từ show diễn quy mô 30 nghìn người, hiện tại dân tình lại muốn "đu đưa concert' tiếp. Bên cạnh đó, dân tình còn kêu gọi Mỹ Tâm công bố luôn chuỗi liveshow mới. Dù show Mỹ Tâm liên tục được tổ chức, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ với những người trót mê mẩn cô.