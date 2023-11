Mỹ Tâm tiếp tục chọn Ngân hàng số Cake độc quyền bán vé liveshow

My Soul 1981 không phải là một liveshow được tổ chức với quy mô hoành tráng như Tri Âm, mà đây sẽ là đêm nhạc mang không gian gần gũi, tạo được sự gắn kết giữa nữ ca sĩ và fan hâm mộ thông qua những bài hát nổi tiếng của Mỹ Tâm.

Trong không gian siêu đẹp và lãng mạn xung quanh khu vực ngọn hải đăng Hạ Long, khán giả sẽ được tận hưởng những giai điệu ngọt ngào của giọng ca "Vì em tất cả".

Liveshow Mỹ Tâm được dự báo "cháy vé" sớm

Liveshow Mỹ Tâm tại Hạ Long sẽ có 6 hạng vé, với giá trong khoảng 1.000.000đ - 4.500.000đ và tất cả đều là ghế ngồi. So về mức độ đầu tư cho đêm diễn, cũng như sức hút từ nữ hoàng V-POP thì đây là mức giá dễ chịu và hợp lý dành cho người hâm mộ.

Phía Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết vé sẽ được mở bán sớm vào 20 giờ tối Chủ Nhật, 19/11/2023. Với số lượng vé bán ra chỉ bằng 1/10 liveshow Tri Âm, dự kiến cuộc đua giành vé của người hâm mộ sẽ rất nóng bỏng.

Năm 2022, ngay khi mở bán vé liveshow Tri Âm, 10.000 vé đầu tiên đã được bán hết nhanh trong vòng 10 phút. Đại diện Cake tiết lộ, lúc cao điểm có đến hơn 100.000 lượt truy cập vào app Cake, nhưng hệ thống vẫn chạy ổn định, kể cả giao dịch đặt vé lẫn các giao dịch tài chính thông thường. Đây là điểm cộng lớn của Cake, vì thông thường các cổng bán vé sự kiện lớn tại Việt Nam đều hay gặp phải tình trạng treo vé, nghẽn mạng, thậm chí là sập app… khiến hành trình mua vé của khán giả trở nên vô cùng mệt mỏi. Với thành công của show Tri Âm, Cake cũng ghi điểm mạnh trong mắt khách hàng và cả giới làm show lâu năm.

Và nếu như với Tri Âm 2022, khán giả vẫn ngại ngần vì phải mở một tài khoản ngân hàng số để "đu idol", thì tới thời điểm hiện tại, Cake không chỉ là kênh bán vé, mà còn là ứng dụng tài chính quen thuộc, gắn bó với việc thanh toán, chi tiêu hàng ngày của fan Mỹ Tâm.

Giao diện bán vé show diễn của Mỹ Tâm trên ứng dụng Ngân hàng số Cake

Bí quyết săn vé liveshow Mỹ Tâm thành công



Ngay từ bây giờ, bạn nên tải app CAKE BANK và mở tài khoản Ngân hàng số Cake by VPBank theo hướng dẫn trên, chỉ tốn 2 phút có ngay số tài khoản chính là số điện thoại.

Chuẩn bị tiền thật đầy đủ trước ngày mở bán bằng cách nạp tiền rủng rỉnh vào tài khoản. Thực hiện thêm video KYC nếu muốn nâng hạn mức giao dịch trong trường hợp thanh toán hơn 20.000.000/giao dịch.

Bật Smart OTP để không bị gián đoạn việc thanh toán. Lượng khán giả mua vé tăng cao có khả năng bị nghẽn mạng nếu dùng SMS OTP, nên Cake khuyến khích mọi người bật Smart OTP để giao dịch nhanh chóng.

Xác thực địa chỉ email để nhận code vé qua email cá nhân. Trong trường hợp không xác nhận email, khách hàng sẽ gặp gián đoạn trong quá trình nhận code vé.