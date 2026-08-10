Mỹ thanh lọc "công ty ma" trên sàn Nasdaq: Bài học gì cho chứng khoán Việt Nam?

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng.

Trao đổi với MarketTimes, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng đã phân tích chi tiết tác động của động thái này đối với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đưa ra những lưu ý để tránh bẫy hủy niêm yết khi bước chân ra thị trường tài chính quốc tế.

MarketTimes: Mới đây, SEC đã phê duyệt quy định mới của sàn Nasda s , cho phép đình chỉ giao dịch ngay lập tức đối với các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa niêm yết dưới 5 triệu USD trong 30 ngày liên tiếp. Ông đánh giá như thế nào quy định này?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Việc SEC ban hành quy định này nhằm đình chỉ những doanh nghiệp có quy mô quá bé và những doanh nghiệp có giá trị giao dịch trong vòng 30 ngày quá ít ỏi (dưới 5 triệu USD). Quy định này áp dụng cho tất cả các công ty niêm yết trên sàn giao dịch và họ sẽ chuyển những chứng khoán đó sang thị trường OTC - một sàn giao dịch nhỏ hơn,.

Mục tiêu chính là chấm dứt giao dịch của những công ty phát hành hoặc "công ty ma" vốn chỉ có tên trên sàn mà không có hoạt động thực chất. Điều này trước hết giúp giảm số lượng công ty niêm yết, từ đó giảm chi phí quản lý cho SEC. Nó cũng tạo tiền đề để các công ty niêm yết ảo không còn cơ hội len lỏi vào các sàn giao dịch chính thức để bán chứng khoán.

MarketTimes: Trước đó, SEC cũng đã phê duyệt quy định riêng cho doanh nghiệp Trung Quốc, như việc không bắt buộc phải huy động vốn tối thiểu 25 triệu USD trong đợt IPO để được lên sàn Nasdaq. Quy định này liệu có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn đưa cổ phiếu lên sàn quốc tế không, thưa ông?





Mục tiêu chính là chấm dứt giao dịch của những công ty phát hành hoặc "công ty ma" vốn chỉ có tên trên sàn mà không có hoạt động thực chất.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Các giới chức Mỹ vẫn luôn nhìn các công ty Trung Quốc với sự ngờ vực vì vấn đề tính xác thực của các đơn vị phát hành này. Họ lo ngại các công ty Trung Quốc có thể lạm dụng thị trường chứng khoán New York.

Thực tế, tại Mỹ, một công ty muốn lên sàn thường phải có vốn chủ sở hữu lớn hơn mức 25 triệu USD rất nhiều. Dù có thể có sự khắt khe hơn đối với các công ty từ một số quốc gia, nhưng đối với Việt Nam, thị trường chứng khoán vẫn còn rất mới mẻ và chưa tạo ra độ tin cậy cao như các thị trường lâu đời khác. Điều này có thể gây ảnh hưởng gián tiếp đến doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, tại thời điểm này, SEC chưa áp dụng các biện pháp ngặt nghèo tương tự đối với các công ty chứng khoán Việt Nam.

MarketTimes: Động thái thanh lọc mạnh tay này tạo ra cú hích tâm lý thế nào đối với thói quen đầu cơ cổ phiếu penny hoặc vốn hóa siêu nhỏ của phần lớn nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam ?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Đây là bài học lớn cho các nhà quản lý và các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Chúng ta nên học hỏi để loại bỏ những công ty phát hành chỉ là "công ty ma" hoặc những đối tác lợi dụng công ty ảo để tạo ra thị trường ảo.

Trong quá khứ, chúng ta đã thấy nhiều trường hợp sàn chứng khoán bị lạm dụng bởi những công ty có tên tuổi nhưng hoạt động không thực chất nhằm mục đích huy động vốn. Rất nhiều nhà đầu tư đã rơi vào bẫy của những công ty đầu cơ này. Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam nên xem xét các biện pháp tương tự để thiết lập quy định loại trừ các loại chứng khoán ảo và công ty quá nhỏ bé ra khỏi thị trường niêm yết.

Doanh nghiệp Việt Nam khi niêm yết trên thị trường quốc tế phải có dự báo tài chính chính xác và kế hoạch kinh doanh cụ thể để tránh rơi vào ngưỡng giá trị giao dịch dưới 5 triệu USD trong 30 ngày liên tiếp.

MarketTimes: Để doanh nghiệp Việt Nam bước chân ra thế giới mà không vấp phải bẫy hủy niêm yết quốc tế, chúng ta cần thực hiện các bước chuẩn bị như thế nào?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Chắc chắn khi ra thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường danh tiếng như tại Mỹ, doanh nghiệp phải cực kỳ cẩn thận tìm hiểu và tuân thủ mọi quy định của SEC để không bị loại trừ trong tương lai.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam khi niêm yết trên thị trường quốc tế phải có dự báo tài chính chính xác và kế hoạch kinh doanh cụ thể để tránh rơi vào ngưỡng giá trị giao dịch dưới 5 triệu USD trong 30 ngày liên tiếp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần có sự cố vấn từ các chuyên gia chứng khoán tại New York. Thị trường quốc tế có rất nhiều quy định nghiêm ngặt mà nhiều nhà phát hành Việt Nam có thể chưa biết đến hoặc chưa được giải thích rõ, vì vậy sự hỗ trợ chuyên môn là rất cần thiết.

MarketTimes: Xin cảm ơn ông!