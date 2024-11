Mỹ xem xét huy động khoảng 4.000 nhân viên cảnh sát cho lễ nhậm chức của tổng thống

Người đứng đầu Sở cảnh sát Đặc khu Washington Pamela Smith cho biết, cơ quan này đã bắt đầu lên kế hoạch cho lễ nhậm chức của Tổng thống kể từ giữa mùa Hè vừa qua.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Theo bà Pamela, họ đã liên lạc với các sở cảnh sát trên toàn nước Mỹ và đã nhận được cam kết hỗ trợ cho buổi lễ nhậm chức của tổng thống vào đầu năm sau. Bà Pamela cũng hy vọng sẽ có thể huy động khoảng 4.000 nhân viên cảnh sát, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên bang và đối tác địa phương như phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an ninh cho sự kiện này.

Theo kế hoạch, việc xác nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri sẽ diễn ra vào ngày 06/01 và lễ nhậm chức của Tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 20/01/2025. Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết, hôm xác nhận kết quả bỏ phiếu đã được Bộ An ninh Nội địa coi là một sự kiện an ninh đặc biệt quốc gia. Do đó, Cơ quan này cùng các lực lượng liên bang, tiểu bang và địa phương cam kết sẽ chuẩn bị và thực hiện một kế hoạch an ninh toàn diện để đảm bảo an ninh cho sự kiện và sự an toàn của những người tham dự.