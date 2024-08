MyVIB được vinh danh là Ứng dụng ngân hàng di động thân thiện nhất 2024

Giải thưởng International Finance được tổ chức thường niên từ hơn một thập kỷ qua bởi tạp chí International Finance. Giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức có thành tựu xuất sắc, kỹ năng lãnh đạo, và năng lực hoạt động nổi bật theo tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hàng không, bảo hiểm, năng lượng, dịch vụ,…. Năm 2023, MyVIB cũng được tạp chí International Finance bình chọn là ứng dụng ngân hàng di động tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Giao diện thân thiện, tối ưu trải nghiệm người dùng

MyVIB chinh phục người dùng bằng giao diện tinh tế và hiện đại, được thiết kế bởi Willow Tree, công ty hàng đầu tại Mỹ trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng di động. Áp dụng triết lý "Simplicity in Banking", ứng dụng MyVIB mang đến thiết kế tối giản giúp mọi thao tác của người dùng trở nên dễ dàng và trực quan hơn. Từng chi tiết trong thiết kế và tính năng của MyVIB đều được chăm chút kỹ lưỡng để mang lại trải nghiệm người dùng mượt trội với hiệu quả tối đa.

Ứng dụng có giao diện điều hướng đơn giản với menu dễ tìm và thanh tìm kiếm giúp người dùng nhanh chóng truy cập các tính năng. Phông chữ rõ ràng và màu sắc chủ đạo là cam, xanh tạo cảm giác gọn gàng và dễ sử dụng.

Với MyVIB, người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm ngân hàng của mình một cách sáng tạo với nhiều tính năng độc đáo như tùy chỉnh điều hướng và các widget theo sở thích cá nhân, cũng như thay đổi hình nền trên trang chủ để phản ánh phong cách riêng của mình. Ứng dụng cũng cung cấp các chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa dựa trên thói quen chi tiêu của từng khách hàng, mang lại trải nghiệm ngân hàng hoàn toàn khác biệt.

Đa đạng các tính năng thanh toán, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch của người dùng

MyVIB mang đến một loạt tính năng thanh toán phong phú, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính hàng ngày. Người dùng có thể thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, internet, điện thoại, học phí và bảo hiểm với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp tiết kiệm chi phí và tiết kiệm thời gian.

Với cách thức thanh toán đa dạng và hiện đại như chuyển khoản, QR code và nhiều lựa chọn khác, MyVIB không chỉ đơn giản hóa quy trình thanh toán mà còn mang đến trải nghiệm tiện lợi.

Điểm nổi bật của MyVIB là sự sáng tạo trong trải nghiệm người dùng. Chẳng hạn, tính năng Thông báo bằng giọng nói cho phép người dùng nhận thông báo biến động số dư, nhắc nợ hóa đơn, thông báo khuyến mại,… với các giọng miền Bắc, Trung, Nam. Tính năng Social Keyboard cho phép chuyển tiền trực tiếp ngay trong khung chat mạng xã hội phổ biến như Facebook Messenger, Zalo, iMessage và nhiều ứng dụng khác. Người dùng còn có thể tự tạo mã QR theo phong cách cá nhân từ thiết kế đến nội dung.

Ngoài các dịch vụ ngân hàng cơ bản, MyVIB còn cung cấp nhiều tiện ích như giao dịch với các công ty chứng khoán (Kafi, VnDirect, ...), mua bảo hiểm trực tuyến, đóng phí bảo hiểm, quản lý dòng tiền để theo dõi chi tiêu, lập ngân sách và tiết kiệm hiệu quả, quản lý thẻ tín dụng. Tất cả các dịch vụ này kết hợp tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa dạng và phong phú, đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính của người dùng chỉ trong một ứng dụng.

Ngân hàng số tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại

MyVIB là một điển hình về việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào ngân hàng số tại Việt Nam, với nhiều công nghệ nổi bật:

- Cloud-native: VIB là ngân hàng tiên phong tích hợp công nghệ cloud-native, cho phép xây dựng và vận hành ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây, tăng cường khả năng mở rộng, vận hành linh hoạt và bảo mật cao.

- Thực tế tăng cường (AR): MyVIB cung cấp trải nghiệm AR cho phép người dùng truy cập thông tin và dịch vụ ngân hàng một cách sinh động hơn. Công nghệ AR tạo ra các vật thể ảo phủ lên quang cảnh thực, giúp các giao dịch tài chính trở nên thú vị và dễ tiếp cận.

- Độ an toàn bảo mật cao: MyVIB liên tục nâng cao bảo mật với các công nghệ tiên tiến như xác thực sinh trắc học (vân tay và khuôn mặt), xác thực hai yếu tố (2FA) và công nghệ NFC, đảm bảo an toàn và thuận tiện trong quy trình đăng ký và giao dịch.

Giải thưởng ứng dụng ngân hàng di động thân thiện nhất Việt Nam 2024 là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới và cam kết của VIB trong việc mang đến một ứng dụng ngân hàng di động tối ưu và thân thiện với người dùng. MyVIB không chỉ là công cụ quản lý tài chính mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và trải nghiệm người dùng, giúp người dùng dễ dàng và bảo mật trong mọi giao dịch tài chính của mình.

Trước đó, MyVIB đã nhận nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức quốc tế như The Banker, The Asset, Global Finance Review. MyVIB đã đạt được hai kỷ lục quốc gia: "Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp trải nghiệm Thực tế Tăng cường" (AR) trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB và "Ứng dụng Mobile Banking Cloud Native đầu tiên tại Việt Nam" do Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam xác nhận. Đây cũng là ứng dụng được người dùng thảo luận và yêu thích nhất trên mạng xã hội năm 2023.

Bên cạnh các tính năng vượt trội, MyVIB cũng thường xuyên triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn, đem lại lợi ích thiết thực cho người dùng. Từ nay đến hết ngày 31/10/2024, người dùng mới MyVIB sẽ nhận ngay nón thiết kế độc quyền Anh Trai "Say Hi" khi mở tài khoản Digi thành công và thực hiện các giao dịch thanh toán hoá đơn, nạp tiền điện thoại/data từ 100.000 VNĐ; hoặc giới thiệu thành công 03 người bạn tạo tài khoản trên MyVIB thông qua tính năng chia sẻ đường dẫn mời bạn mới trên ứng dụng. MyVIB cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho người dùng như: Hoàn 50% khi thanh toán hóa đơn điện, nước, WiFi (ADSL) cho người dùng mới đến hết ngày 31/12/2024; Hoàn đến 30% giá trị hóa đơn cho người dùng hiện hữu khi thanh toán hóa đơn điện, nước, WiFi (ADSL) lần đầu; Giảm đến 5% khi nạp tiền điện thoại trả trước; Giảm ngay 10% khi nạp cước data 3G, 4G; Hoàn xu cho các giao dịch thanh toán online, nạp tiền, nhận chuyển khoản. Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.