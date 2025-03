NAB – Lựa chọn của các quỹ ETF

Đây là mã duy nhất được thêm mới, cũng là mã được dự báo mua mạnh nhất về giá trị với gần 5,9 triệu USD, tương đương mua mới gần 9 triệu cổ phiếu theo thị giá kết phiên 14/03 (17.600 đồng/cổ phiếu).

Trước đó, trong kỳ tái cơ cấu danh mục quý 3/2024, Fubon FTSE Vietnam ETF đã thay cổ phiếu VCG và thêm NAB vào danh mục đầu tư, dựa trên các tiêu chí đánh giá về thanh khoản và tiềm năng tăng trưởng.

Cụ thể, từ ngày 05/09 đến 20/09/2024, Fubon ETF đã mua vào khoảng 10 triệu cổ phiếu NAB. Đồng thời, quỹ này cũng bán ra một số cổ phiếu khác như VCG, VIC, SSI, VHM và SHB. Sự kiện này đã đánh dấu sự bùng nổ về giao dịch cổ phiếu NAB.

Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) là hai quỹ ETF có quy mô lớn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài hai quỹ này, hiện còn có các quỹ ETF đến từ Singapore, Đài Loan, Hongkong, Mỹ và các quỹ ETF nội như DCVFMVN Mid Cap ETF, Vina Capital VN 100 ETP… đầu tư vào cổ phiếu NAB.

Số liệu tính đến tháng 3/2025

Về hoạt động kinh doanh trong các tháng đầu năm 2025, đây là lần đầu tiên ngân hàng này có quy mô tổng tài sản vượt hơn 10 tỷ USD, đạt 266.000 tỷ đồng, tăng 20.700 tỷ đồng, tương đương 8,5% so cuối năm 2024.

Các chỉ tiêu kinh doanh khác cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động từ Tổ chức Kinh tế và Dân cư đạt hơn 201.000 tỷ đồng, tăng 22.700 tỷ đồng (tương đương 13% so với cuối năm 2024). Trong khi đó, dư nợ cho vay đạt gần 175.000 tỷ đồng (tăng gần 4% so với cuối năm 2024). Lợi nhuận 2 tháng đầu năm nay đạt hơn 900 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 18% kế hoạch năm 2025 – kế hoạch năm nay là 5.000 tỷ đồng).

Mới đây (ngày 6/3/2025), Fitch Ratings cũng đã lần đầu tiên công bố xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành Dài hạn (IDR) cho Nam A Bank ở mức "B+" với triển vọng ổn định.