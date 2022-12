Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người tăng 9,5% so với năm 2021

Theo Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay (29/12), lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý 4/2022 ước tính là 52,1 triệu người, tăng 0,3 triệu người so với quý trước và tăng 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 4 ước tính là 51 triệu người, tăng trên 239.000 người so với quý trước. Tính chung năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 50,6 triệu người.

Tính chung năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,32%; Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ước tính là 7,72%; Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 2,21%, trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,7%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,51%.

Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2022 tăng 9,5% so với năm 2021.

Về đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội, theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư năm 2022, tình hình đời sống của hộ dân cư được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người trong năm ước đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,5% so với năm 2021. Tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước khoảng 3,6%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với năm 2021.



Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 30/11 vừa qua, gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã giải ngân khoảng 3,74 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 123.000 lượt doanh nghiệp với gần 5,3 triệu lượt lao động.

Về tình hình dịch bệnh, trên thế giới, dự báo dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến khó lường. Kể từ ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23/1/2020 đến ngày 28/12/2022, Việt Nam có hơn 11,5 triệu trường hợp mắc, trong đó 10,6 triệu trường hợp đã được chữa khỏi và trên 43.000 trường hợp tử vong.

Về tai nạn giao thông, trong năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 11.448 vụ tai nạn giao thông, làm 6.364 người chết. Bình quân 1 ngày, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết.

Báo cáo của Tổng cục thống kê cũng cập nhật tình hình thiệt hại do thiên tai. Trong năm 2022, thiên tai làm 169 người chết và mất tích; trên 38.000 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng; gần 756.000 con gia súc, gia cầm bị chết; tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính hơn 14.000 tỷ đồng, cao gấp 2,9 lần năm 2021.

Tổng cục Thống kê nhận định, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động bất thường với nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động kinh tế – xã hội năm 2022 của cả nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó chính là nhờ vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước./.