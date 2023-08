Năm 2023, Hải Phòng thu 13.000 tỷ tiền sử dụng đất bằng cách nào?

Mặc dù tình trạng đấu giá đất ế ẩm, 6 tháng đầu năm 2023, toàn TP. Hải Phòng chỉ thu được hơn 1.500 tỷ đồng tiền sử dụng đất (bằng 11,6% dự toán cả năm) nhưng Hải Phòng đã chỉ đạo rà soát để tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất 16 dự án nhằm có thể hoàn thành mục tiêu thu tiền sử dụng đất 13.000 tỷ đồng.

6 tháng chỉ thu hơn 11% tiền sử dụng đất

Ngày 2/8, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng tổ chức đấu giá 15 lô đất ở tại Tổ dân phố Trường Chinh (phường Quán Trữ, quận Kiến An) với giá khởi điểm cả 15 lô là hơn 29 tỷ đồng. Kết quả, toàn bộ 15 lô đất đã được đấu thành công với mức giá hơn 35 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 6 tỷ đồng. Trước đó, ngày 28/7, Trung tâm này cũng tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất ở tại xã Thuỵ Hương (huyện Kiến Thuỵ) với mức giá hơn 36,5 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm hơn 6,7 tỷ đồng.

Mặc dù đấu giá đất tại Hải Phòng đã có dấu hiệu khởi sắc vẫn chưa cải thiện được đáng kể. Tại huyện An Lão vẫn tồn 46 lô đất đấu giá lần thứ ba chưa thành công. Tại huyện An Dương, các điểm đấu giá tại các xã An Hưng, An Hoà, Hồng Phong, Đồng Thái vẫn còn vài chục lô đưa ra đấu giá nhưng không có người mua. Tương tự, tại các huyện Kiến Thuỵ, Thủy Nguyên có nhiều khu đấu giá đấu nhiều lần chưa thành công.

Dự án Our City là một trong số 16 dự án thu tiền sử dụng đất giúp Hải Phòng đảm bảo số thu 13.000 tỷ tiền sử dụng đất năm 2023. Ảnh MK

Tình trạng đấu giá các dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP. Hải Phòng cũng không khả quan. Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại vịnh trung tâm Cát Bà (huyện Cát Hải) được tổ chức đấu giá quyền sử dụng gần 50ha đất thuê và tài sản công gắn liền với đất giá khởi điểm hơn 2.125 tỷ đồng nhưng cả 2 lần tổ chức đấu giá đều không có người tham gia. Dự án công trình thương mại dịch vụ kết hợp ở tại lô CC/29-4 tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Kênh Dương, quận Lê Chân) diện tích hơn 1,1ha tổ chức đấu giá 2 lần cũng vẫn ế.

Theo dự toán thu ngân sách năm 2023, số thu từ tiền sử dụng đất HĐND TP. Hải Phòng giao là 13.000 tỷ, tiền thuê đất là 2.200 tỷ. Tuy nhiên, hết 6 tháng năm 2023, tiền sử dụng đất chỉ đạt hơn 1.508 tỷ đồng (bằng 11,6% dự toán), tiền thuê đất đạt 433 tỷ đồng (bằng 19,7% dự toán). UBND TP. Hải Phòng cho rằng với kết quả thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ thu bình quân 6 tháng, do đó các sở ngành và địa phương cần khẩn trương có giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã được giao.

Đôn đốc thu hơn 13.000 tỷ từ 16 dự án

UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản đốc thúc các sở ngành, địa phương và cơ quan liên quan việc đẩy nhanh các thủ tục hành chính, hoàn thiện hồ sơ dự án để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2023. Theo đó, Hải Phòng chỉ đạo rà soát tổ chức đấu giá 11 khu đất, tính tiền sử dụng đất, tính tiền bổ sung đối với 5 dự án. Tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến của 16 khu đất là hơn 23,79 nghìn tỷ đồng, trong đó, dự kiến, thu năm 2023 là hơn 13,1 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, trong số 11 khu đất dự kiến đấu giá tiền sử dụng đất thì huyện Thuỷ Nguyên có 6 khu với tổng diện tích là hơn 107,3 ha. Tại quận Đồ Sơn có 1 khu 12,3 ha nằm trên địa bàn phường Ngọc Xuyên. Tại quận Lê Chân có 2 dự án đấu giá tại phường Vĩnh Niệm (4,9ha) và phường Kênh Dương (lô CC29-4 diện tích 1,1ha). Tại huyện Kiến Thuỵ có 1 dự án đấu giá diện tích 11,8ha tại xã Minh Tân. Tại huyện An Dương có 1 khu diện tích 1,7ha tại xã An Đồng. Tổng số tiền đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến của 11 khu đất này là hơn 12.780 tỷ đồng, thu trong 2 năm 2023 và 2024, trong đó, năm 2023 thu hơn 6.390 tỷ đồng.

Đối với 5 khu đất thực hiện việc tính tiền sử dụng đất thì dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinpearl Golf Hải Phòng) diện tích hơn 869 ha có số tiền nộp ngân sách ước tính khoảng 5.500 tỷ đồng sẽ thu trong 2 năm 2023 và 2024, mỗi năm 2.750 tỷ đồng. Dự án Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh) diện tích 43,5ha, tiền sử dụng đất phải nộp khoảng hơn 2.500 tỷ đồng, thu trong 2 năm 2023 và 2024, trong đó năm 2023 thu 1.000 tỷ đồng.

Các dự án Hoàng Huy Green (dự án trả đất BT khi làm nhà chung cư) diện tích 32,5ha, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư, biệt thự cao cấp diện tích 26,1ha (cùng ở huyện Thuỷ Nguyên) và dự án phát triển dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo của Công ty cổ phần May Diêm Sài Gòn diện tích 9,8ha có tổng số tiền sử dụng đất dự kiến gần 2.990 tỷ đồng sẽ thu toàn bộ trong năm 2023.