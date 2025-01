Năm 2025, loạt hạ tầng được đẩy mạnh triển khai tại khu Đông, lộ diện động thái mới của doanh nghiệp địa ốc

“Mạnh tay” với hạ tầng kết nối

Các dự án giao thông như metro số 1, Bến xe Miền Đông mới, cầu Thủ Thiêm 2, đường Vành Đai 3, nút giao Tân Vạn (Xa lộ Hà Nội - Vành Đai 3), nút giao An Phú, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13, nút giao Mỹ Thuỷ… được kỳ vọng thay đổi diện mạo cho đô thị phía Đông Tp.HCM.

Quả thực, suốt thời gian qua, phía Đông Tp.HCM bao gồm Tp.Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu liên tục được xúc tiến đầu tư “mạnh tay” về hạ tầng giao thông. Loạt tuyến đường trọng điểm phía Nam phần lớn tập trung tại khu vực này, chiếm đến 70% nguồn vốn đầu tư.

Hạ tầng giao thông được triển khai "mạnh tay" tại khu vực phía Đông Tp.HCM đang trở thành động lực tăng trưởng cho thị trường bất động sản.

Hạ tầng đáng chú ý nhất tại khu Đông là việc đầu tư dự án Vành đai 3 Tp.HCM – tuyến đường có 10 nút giao liên thông và các khu vực ra, vào đường cao tốc, đi qua các địa phương: Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối hành lang đô thị, cụm cảng biển, giảm thời gian đi lại cũng như chi phí logistics giữa Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

Hiện các nút giao với vành đai 3 Tp.HCM giúp kết nối giao thông thuận lợi đang được tích cực triển khai. Phải kể đến nút giao với cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây và nút giao Tân Vạn, là 2 nút giao có quy mô đồ sộ bậc nhất dự án Vành đai 3. Hiện tại các nhà thầu đã triển khai xây dựng.

Về quy mô, nút giao vành đai 3 với cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong giai đoạn 1 sẽ xây dựng cầu vượt ngang vành đai 3 và 4 nhánh rẽ. Còn nút giao Tân Vạn kết nối vành đai 3 Tp.HCM và quốc lộ 1, đường Nguyễn Xiển của Tp.Thủ Đức, đường ĐT 743 nối đường Tân Vạn của Bình Dương.

Vào ngày 23/4/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (chủ đầu tư) đã tổ chức khởi công nút giao này với tổng vốn đầu tư 1.831 tỉ đồng. Tại nút giao Tân Vạn (Xa lộ Hà Nội – Vành đai 3) giai đoạn 1 sẽ đầu tư hoàn chỉnh với quy mô gồm: cầu vượt theo hướng Vành đai 3 băng qua nút giao cùng các nhánh rẽ trái từ tuyến vành đai xuống quốc lộ 1, nhánh theo hướng từ Bình Chuẩn đi cầu Đồng Nai. Nút giao này dự kiến hoàn thành tháng 12/2026.

Các dự án có vị trí liền kề hạ tầng giao thông quan trọng đang có lợi thế lớn về thanh khoản.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội từ 21m lên 142m với 16 làn xe cũng là điểm nhấn hạ tầng phía Đông. Công trình được khởi công vào tháng 4/2010, hiện đã hoàn thành toàn bộ đoạn trục chính dài 11,5km, từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia Tp.HCM, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Song song với xa lộ Hà Nội là tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức vận hành cuối năm 2024, là một trong những dự án hạ tầng nổi bật của khu Đông với mức đầu tư hơn 43.757 tỉ đồng. Không chỉ giảm ùn tắc giao thông, tăng khả năng kết nối giữa trung tâm và ngoại thành, tuyến metro này được xem là “cú hích” cho thị trường bất động sản dọc tuyến, đặc biệt gia tăng sức hút cho các dự án bất động sản khu vực Bình Dương, Đồng Nai – nơi có mặt bằng giá còn thấp hơn so với Tp.HCM. Nhờ tiềm năng tăng giá trong tương lai đã và đang thúc đẩy nhiều nhà đầu tư trở lại khu vực vùng ven tuyến metro để “đón sóng” hạ tầng.

Ngoài ra, loạt công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 2 - khu Đông Tp.HCM (hiện đã triển khai đền bù); vành đai 4, mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, mở rộng đường Lã Xuân Oai, Lò Lu, Nguyễn Thị Định, Hoàng Hữu Nam, đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu... đang từng ngày hoàn thiện bức tranh kết nối, giao thương liên vùng giữa khu Đông với các khu vực khác.

Doanh nghiệp địa ốc tích cực bung hàng “đón sóng” hạ tầng

Với hàng nghìn tỷ đồng đổ vào hạ tầng, bất động sản phía Đông Tp.HCM tiếp tục vị thế dẫn đầu trong bức tranh chung. Động thái “trình làng” dự án mới của doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh có nhiều tín hiệu tích cực về hạ tầng cho thấy, những kì vọng sức cầu là có cơ sở. Đặc biệt, các dự án có vị trí liền kề hạ tầng giao thông quan trọng đang có lợi thế lớn về thanh khoản.

Chẳng hạn, mới đây, chủ đầu tư An Gia (AGG) cho biết, doanh nghiệp đang lên kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside tại khu Đông Tp.HCM vào quý 1/2025. Do dự án tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục Xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, Vành Đai 3, ga Bến xe Suối Tiên tuyến Metro số 1, Aeon Mall Biên Hòa… là những hạ tầng đang đẩy mạnh đầu tư nên dù chỉ mới “manh nha” ra thị trường, dự án căn hộ này đã nhận được sự quan tâm tích cực.

Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích ngoại khu như Trung tâm hành chính Đồng Nai, Làng Đại học Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, KCN Biên Hòa, KCN Amata, Ga Dĩ An - Bình Dương, Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa…

Hiện chủ đầu tư này đang tiến hành kết nối, hợp tác với khoảng 30 đại lý phân phối nhằm mở rộng các kênh phân phối, phục vụ cho kế hoạch kinh doanh 3.000 căn hộ The Gió Riverside trong giai đoạn 2025-2026. Chủ đầu tư nhận định, dự án khi ra mắt sẽ cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại khu Đông TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai.

Hay mới đây, tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), một số doanh nghiệp như Masterise Homes, Gamuda Land, Thang Long Real Group, Vinhomes... cũng tích cực đẩy mạnh dự án ra thị trường nhằm đón đầu các hạ tầng giao thông đã và đang được triển khai, hoàn thiện như Vành đai 3 Tp.HCM, Vành đai 2 Tp.HCM, các tuyến metro. Động thái "đu theo" này của doanh nghiệp tạo bức tranh bất động sản nhộn nhịp cho khu vực phía Đông Tp.HCM.

Hầu hết các dự án hạ tầng giao thông nổi bật trong năm 2024 nằm tại khu vực phía Đông Tp.HCM. Nguồn: DKRA Consulting.

Chia sẻ mới đây, bà Huỳnh Thị Kim Thanh - Quản lý Bộ phận Tư vấn Đầu tư Savills Việt Nam nhấn mạnh, hạ tầng bùng nổ chính là đòn bẩy phát triển của thị trường bất động sản. Những dự án hạ tầng lớn được đầu tư không chỉ cải thiện khả năng kết nối vùng miền mà còn mang lại giá trị gia tăng to lớn cho các khu vực lân cận, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản tại những điểm đến mới.

Theo bà Thanh, hàng loạt dự án bất động sản đang tận dụng sự phát triển của hạ tầng để tạo lợi thế cạnh tranh. Sự bùng nổ của các dự án hạ tầng không chỉ tạo ra những thay đổi tích cực trước mắt mà còn đặt nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thị trường bất động sản. Các khu vực ngoại ô và các tỉnh thành lân cận được dự đoán sẽ trở thành điểm nóng thu hút đầu tư trong những năm tới. Các dự án lớn như sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến metro sẽ tạo ra những cơ hội mới không chỉ cho thị trường bất động sản mà còn cho toàn bộ nền kinh tế.

“Năm 2024 được xem là cột mốc quan trọng trong sự phát triển hạ tầng của Việt Nam, mở ra những cơ hội lớn cho các nhà đầu tư bất động sản. Trong tương lai, sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và các dự án bất động sản chất lượng cao sẽ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế. Các dự án như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bắc - Nam hay các tuyến metro tại TP.HCM và Hà Nội không chỉ là biểu tượng của sự phát triển mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bất động sản bền vững”, chuyên gia Savills Việt Nam khẳng định.