Nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit view khủng gây sốc khi chia sẻ: "Căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 khiến tôi mất tất cả kỹ năng làm nghề"

Ngày 15/6, tập đầu tiên của chương trình Anh Trai Say Hi đã chính thức lên sóng với phần chào sân của 30 anh trai điển trai, đa tài. Một trong những sự xuất hiện gây chú ý nhất chính là của nam ca/ nhạc sĩ Lou Hoàng.

Trước đó, gợi ý mà chương trình đưa ra để các anh trai xuất hiện đoán là "hit-maker" (người tạo nên những bản hit) kèm theo các con số tượng trưng cho số view của MV. Những gương mặt được đồn đoán chính là Erik, Anh Tú "Voi Bản Đôn" nhưng đáp án chính xác được đưa ra là Lou Hoàng.

Lou Hoàng chia sẻ về căn bệnh của mình ở Anh Trai Say Hi

Ngay sau đó, Lou Hoàng cũng chia sẻ đôi điều về việc tham gia chương trình: "Có một quãng thời gian, tôi đã bị mất năng lượng sân khấu do căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 khiến tôi mất tất cả những kỹ năng làm nghề. Khi gặp những biến cố sức khoẻ, tôi đã phải dừng lại tất cả những hoạt động nghệ thuật, tôi phải tập lại những biểu cảm trên gương mặt một thời gian khá dài. Đến với chương trình, KPI của tôi là tìm lại năng lượng và lửa nghề của mình đã đánh mất".

Lou Hoàng chia sẻ về căn bệnh của mình

Đây không phải là lần đầu tiên Lou Hoàng tiết lộ về căn bệnh của mình. Vào năm 2021, anh bất ngờ chia sẻ bị bệnh liệt dây thần kinh số 7, nửa mặt không cử động được. Nam ca sĩ cho biết đang bị liệt nửa mặt, ảnh hưởng đến tuyến lệ, niêm mạc miệng, mũi, hầu, tuyến nước bọt, vị giác...

Tự nhận là người năng động, nên việc sức khỏe có vấn đề là biến cố không thể ngờ đối với Lou Hoàng. Anh kể về triệu chứng đầu tiên của căn bệnh: "Em vừa tập gym xong thì mặt bất ngờ nặng nề đi, em cảm thấy nụ cười trước gương cứ sao sao đó. Em hỏi người nhà thì mọi người vẫn nghĩ là không sao đâu, nhưng đến sáng hôm sau lúc đang súc miệng em không ngậm miệng lại được". Mắc bệnh trong mùa đại dịch, việc tìm bác sĩ chữa trị của Lou Hoàng cũng gặp phải nhiều khó khăn. Lou Hoàng cho biết anh từng có ý định nghỉ hát vì nói còn không ổn đừng nói gì đến hát.

Lou Hoàng mất nhiều thời gian để chữa bệnh và quay trở lại âm nhạc

Phải đến tận năm 2023, Lou Hoàng mới dần trở lại các sản phẩm âm nhạc. Trong đó, có 2 MV đóng cùng hot girl Xoài Non. Cách đây 2 ngày, nam ca sĩ đã tung ra MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay với cốt truyện kể về cặp nam nữ chính do Lou Hoàng & Xoài Non thể hiện có tình cảm từ thuở thanh xuân vườn trường. Nhưng cuối cùng, Lou Hoàng lại đành phải ngậm ngùi nhìn Xoài Non làm đám cưới với người con trai khác.

Nam ca sĩ vừa ra MV mới cách đây 2 ngày

Lou Hoàng tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1994. Anh đã từng trải qua một quãng thời gian rất khó khăn khi thuyết phục gia đình đi theo con đường âm nhạc. Khi mới biết Lou Hoàng có ý định bước chân vào nghề ca hát, cha mẹ anh đã phản đối rất dữ dội, mặc dù bị gia đình phản đối nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Nam ca sĩ bỏ học ở trường Đại học Sư phạm TP. HCM và đi tìm cơ hội phát triển sự nghiệp, mẹ của Lou Hoàng thậm chí đã đuổi anh ra khỏi nhà vì không nghe lời. Những ngày đầu ra ngoài tự lập, Lou Hoàng đi hát ở các phòng trà, một buổi tối đi hát anh được trả khoảng 200 triệu tiền thù lao. Nam ca sĩ sau đó gặp được nhạc sĩ Only C và được nhạc sĩ này nhận làm học trò.

Nhờ sự nâng đỡ của nhạc sĩ Only C, Lou Hoàng dần dần chứng tỏ được tài năng của bản thân khi sở hữu loạt hit được nhiều khán giả yêu thích, có thể kể đến như Mình Là Gì Của Nhau (114 triệu view), Yêu Em Dại Khờ (59 triệu view), Yêu Một Người Có Lẽ (49 triệu view), Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao (37 triệu view)... Chính vì vậy, Anh Trai Say Hi đưa ra gợi ý "hit-maker" cùng hàng loạt hit chục triệu view để nói về Lou Hoàng cũng không ngoa chút nào.

Lou Hoàng sở hữu nhiều bản hit đình đám

