Nam danh ca đông con nhất Việt Nam U90 đi du lịch khắp nơi, nói 1 điều khi đến đèo Hải Vân

Mới đây, danh ca Chế Linh ghi lại hành trình trải nghiệm chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Huế. Ngay khi đoàn tàu rời ga Đà Nẵng, nam danh ca lần lượt giới thiệu với khán giả những cảnh đẹp dọc cung đường.

Đến khu vực đèo Hải Vân, Chế Linh đặc biệt ấn tượng với cung đường quanh co men theo sườn núi. Ông cho biết đây là địa danh được thế giới biết đến và ca ngợi, đồng thời dành nhiều lời xuýt xoa trước cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.

“Nếu mà đi xe hơi thì mình dừng từng chỗ để mình chụp hình. Nhưng mà đi xe lửa thì nó uốn vậy quý vị. Đẹp lắm. Biển xanh và rất yên. Bữa nay không có sóng gió, đẹp quá”, Chế Linh chia sẻ.

Cảnh đẹp được Chế Linh ghi lại trên chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Huế. (Ảnh: Youtube Che Linh)

Từ cửa sổ tàu, nam danh ca liên tục chỉ cho người xem khung cảnh phía dưới, từ những chiếc ghe của ngư dân đến biển xanh và những thung lũng nằm giữa núi rừng. Trong hành trình, Chế Linh cũng chú ý đến những dịch vụ trên tàu. Ông giới thiệu với khán giả khu vực bán đồ ăn, thức uống và các sản phẩm lưu niệm, đồng thời tò mò khám phá những món đồ được bày bán.

Đến Lăng Cô, Chế Linh không giấu sự thích thú trước cảnh biển xanh, nước trong veo và bờ cát trắng. Nam danh ca xuýt xoa: “Cái biển này trời ơi, nhà ai mà ở đây sướng, ra tắm biển”. Sau đó, đoàn tàu dừng khoảng 10 phút để hành khách xuống chụp hình, lưu lại kỷ niệm trước khi tiếp tục hành trình.

Chế Linh thích thú trước cảnh đẹp và dịch vụ trên chuyến tàu, (Ảnh: Youtube Che Linh)

Ở tuổi U90, nam danh ca vẫn khiến khán giả chú ý bởi sự minh mẫn, năng lượng và tinh thần ham khám phá. Trước đó, Chế Linh từng chia sẻ nhiều hình ảnh trong những chuyến đi xuyên Việt, từ miền Tây sông nước đến các vùng núi cao phía Bắc.

Chế Linh sinh năm 1942, được biết đến với chất giọng trầm buồn, giàu cảm xúc và được xem là một trong những tên tuổi tiêu biểu của dòng nhạc vàng. Cuộc sống của Chế Linh cũng được công chúng quan tâm. Nam danh ca trải qua 4 cuộc hôn nhân và có 14 người con, gồm 7 con trai và 7 con gái. Ở tuổi U90, Chế Linh vẫn duy trì cuộc sống bình dị bên người vợ đã đồng hành cùng ông nhiều thập kỷ.