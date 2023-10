Nam diễn viên đóng Ngọc Hoàng Táo quân, 61 tuổi không vợ con, chấp nhận về già đau đớn không ai chăm sóc

Kể từ khi nghỉ hưu, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh càng sống kín đáo. Anh vẫn ở một mình, không cưới vợ sinh con.

Nam nghệ sĩ "đóng đinh" với vai diễn Ngọc Hoàng trong "Táo quân"

Nhắc đến Quốc Khánh, khán giả sẽ nhớ ngay đến nhân vật Ngọc Hoàng trong series Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Hình ảnh "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh với dáng vẻ trầm ngâm, tư lự nhưng khi phát ngôn câu nào thì duyên dáng, dí dỏm, thậm chí còn tạo "trend" câu ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Để rồi suốt mười mấy năm Táo quân lên sóng, vai diễn này đã "đóng đinh" với Quốc Khánh, không một ai có thể thay thế.

Đã đóng Ngọc Hoàng trong Táo quân suốt mười mấy năm, nhưng đến nay vẫn chưa diễn viên nào thay thế được Quốc Khánh đảm nhận vai diễn này

Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội. Học hết lớp 10 (tương đương lớp 12 hiện tại), anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngày ấy cùng học với Quốc Khánh còn có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như Trung Anh, Quế Hằng, Đỗ Kỷ...

Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng, ngay trong năm tốt nghiệp, Quốc Khánh đã được giao 2 vai trong 2 vở kịch Người đá lạc đội hình và Cuộc chia tay tháng 6. Từ năm 1982, Quốc Khánh bắt đầu tham gia nghệ thuật ở cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.

Không chỉ là một nghệ sĩ hài duyên dáng, Quốc Khánh còn gặt hái nhiều thành công với các vai diễn trên sân khấu chính kịch và truyền hình

Tuy xuất thân từ sân khấu, nhưng Quốc Khánh cũng được biết đến nhiều qua các vai diễn trên màn ảnh. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai đầy biến hóa như anh chàng công chức tên Tháo, rất sợ vợ trong phim hài Ghen, hay chàng gù trong Áo Lụa Hà Đông... Đặc biệt, với vai diễn xuất sắc trong Áo lụa Hà Đông, Quốc Khánh đã giành Giải Cánh diều vàng cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" vào năm 2006.

Ngoài ra, khi Gặp nhau cuối tuần phát sóng trên VTV, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong các tiểu phẩm với những nghệ sĩ Quang Thắng - Phạm Bằng - Vân Dung. Đây cũng là một trong những cơ duyên đưa anh đến với vai diễn Ngọc Hoàng rất thành công trong Táo quân.

Năm 2012, vì có nhiều đóng góp cho nghệ thuật, Quốc Khánh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.61 tuổi không vợ con, sống một thân một mình

Nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp, nhưng Quốc Khánh lại sống rất kín tiếng. Có thể nói, trong dàn diễn viên Táo quân, anh là người giữ đời tư kín bậc nhất. Nam nghệ sĩ ít khi trả lời phỏng vấn báo chí, cũng không nghe các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Trong công việc, anh cũng không tham công tiếc việc mà chọn sự thoải mái, không áp lực.

Cuối năm 2022, sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật và công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Quốc Khánh đã nghỉ hưu. Dù vậy, nam nghệ sĩ cho biết anh vẫn tiếp tục cộng tác với nhà hát và làm nghề nếu có cơ hội.

Kể từ khi nghỉ hưu, Quốc Khánh càng sống kín đáo. Anh không xuất hiện nhiều trước truyền thông, trang cá nhân vốn ít sử dụng giờ lại càng hiếm khi cập nhật.

Hiện tại, NSƯT Quốc Khánh đã nghỉ hưu, anh chọn cho mình cuộc sống kín đáo nhưng thoải mái, không áp lực

Điều khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối là ở tuổi 61, Quốc Khánh vẫn độc thân. Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Chia sẻ lý do chưa kết hôn, nam nghệ sĩ từng nói với Gia đình xã hội: "Nếu muốn lấy vợ cho xong, tôi lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn ấy, nhiều lúc tôi cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa.

Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ".

Dù đã bước sang tuổi 61 nhưng Ngọc Hoàng của "Táo quân" vẫn chưa lập gia đình vì thích cuộc sống tự do, không ràng buộc

Nghệ sĩ Quốc Khánh cho hay anh đã xác định và chấp nhận việc về già không có ai chăm sóc nếu sống một mình. "Có thể bây giờ mình thấy thỏa mái sung sướng với cuộc sống tự do, nhưng về sau mình khổ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ở giữa ngã 3 đường, tôi muốn chọn con đường nào? Chọn cuộc sống vợ con hạnh phúc ràng buộc, hay chọn cuộc sống tự do cô đơn? Bây giờ mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn không ai chăm sóc", anh nói.

Tuy Quốc Khánh chia sẻ như vậy nhưng bạn bè, người hâm mộ vẫn luôn hi vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Cụ thể, trong buổi chia tay Quốc Khánh nghỉ hưu, tập thể diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam từng hô vang: "Chúc anh Khánh sẽ lấy vợ".