Nam diễn viên U60 từng phải bán xe máy vì cờ bạc, đóng phim cùng Phương Oanh: Nay bán bánh canh ở đường Tô Hiệu, Hà Nội

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Phạm Anh Tuấn đăng tải hình ảnh cửa hàng Bánh Canh Ghẹ 69 mới trên phố Tô Hiệu, Hà Nội. Nam diễn viên viết ngắn gọn: “18/9 này. Xin mời các tâm hồn ăn uống”, cho biết địa điểm mới dự kiến đón khách từ ngày 18/9.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy cửa hàng có mặt tiền khá rộng, nổi bật với tông xanh cùng biển hiệu “Bánh Canh Ghẹ 69”. Đây là bước mở rộng mới trong công việc kinh doanh mà Anh Tuấn đã theo đuổi hơn một thập kỷ, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất.

Ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống tương đối ổn định như hiện nay, nam diễn viên từng trải qua giai đoạn kinh tế chật vật, thử sức với nhiều mô hình kinh doanh không thành công, thậm chí từng phải bán cả xe máy vì cờ bạc.

Bài đăng mới nhất về quán banh canh ghẹ trên trang cá nhân của nam diễn viên (Ảnh FBNV)

“Gã đểu” quen mặt màn ảnh Việt

Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình. Anh từng gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ và đặc biệt được nhớ tới qua những dạng vai ngổ ngáo, giang hồ, phản diện.

Một trong những vai diễn tạo dấu ấn sớm của Anh Tuấn là Ngôn trong “12A và 4H”, nam sinh cá biệt, nghịch ngợm. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với vai Nhuận trong “Những ngọn nến trong đêm”. Nhân vật Nhuận chơi bời, nghiện hút, trộm cắp và cũng là một trong những vai mà nam diễn viên từng cho biết mình đầu tư nhiều nhất.

Những năm sau đó, Anh Tuấn tiếp tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Nhà có nhiều cửa sổ, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Đấu trí... Trong đó, vai Chiến “chó” ở “Hương vị tình thân”, bộ phim có sự góp mặt của nghệ sĩ Võ Hoài Nam, diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Phương Oanh… giúp anh một lần nữa được đông đảo khán giả chú ý.

Nam diễn viên trong phim

Trái với hình ảnh có phần dữ dằn trên màn ảnh, ngoài đời Anh Tuấn được đồng nghiệp nhận xét là người tình cảm và gắn bó với gia đình. Anh kết hôn với NSƯT Nguyệt Hằng năm 1996, sau thời gian cả hai quen biết khi cùng học lớp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Hiện hai nghệ sĩ đã có 4 người con.

Từng bán xe máy vì cờ bạc, vợ chồng có lúc tính chuyện ly hôn

Hôn nhân kéo dài khoảng 30 năm của Anh Tuấn và Nguyệt Hằng không phải lúc nào cũng êm đềm.

Trong một cuộc chia sẻ năm 2018, Anh Tuấn thừa nhận khoảng thời gian từ 23 đến 30 tuổi mình còn bồng bột, ham chơi và chưa coi trọng gia đình. Đáng chú ý, nam diễn viên từng kể có thời điểm cờ bạc đến mức bán cả xe máy, khiến hai vợ chồng không còn phương tiện đi làm. Khi đó, mỗi người chỉ nhận khoảng 40.000 đồng cho một buổi diễn nhưng lại phải tốn một khoản đáng kể cho tiền xe ôm.

Kinh tế từng khó khăn đến mức Anh Tuấn nghĩ tới chuyện đi chạy xe ôm để có tiền mua sữa cho con. Nam diễn viên cũng từng rời nghề diễn một thời gian, vào miền Nam buôn quần jeans với hy vọng cải thiện thu nhập.

Mâu thuẫn vợ chồng có lúc lên tới đỉnh điểm. Nguyệt Hằng từng viết đơn ly hôn, hai người cùng đi làm thủ tục nhưng lại tới không đúng ngày tiếp nhận. Trên đường về, họ rủ nhau đi ăn phở, bình tĩnh suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định tiếp tục chung sống.

Diễn viên Anh Tuấn và người vợ cùng ngành, diễn viên Nguyệt Hằng (Ảnh FBNV)

Nhìn lại cuộc hôn nhân vào năm 2026, Anh Tuấn cho biết 10 năm đầu hai vợ chồng cãi nhau khá nhiều, 10 năm tiếp theo giảm dần và khoảng 10 năm gần đây gần như không còn những cuộc xung đột lớn. Theo nam diễn viên, ở tuổi ngoài 50, tình yêu đã dần chuyển thành tình nghĩa, sự nhường nhịn và đồng hành.

Hơn 10 năm đứng sau quán bánh canh, nay tiếp tục mở rộng

Bên cạnh nghệ thuật, Anh Tuấn nhiều năm tìm cách kinh doanh để có thêm nguồn thu. Anh từng tiết lộ đã mở khoảng 7-8 cửa hàng hoặc mô hình kinh doanh, trong đó có tới 5-6 mô hình thất bại.

Mô hình bền bỉ nhất của nam diễn viên là Bánh Canh Ghẹ 69, được anh hợp tác cùng diễn viên Vĩnh Xương. Theo Vĩnh Xương, trước khi mở quán, hai người từng thử nhiều công việc khác. Sau đó, họ lựa chọn ẩm thực và đưa món bánh canh ghẹ từ miền Nam ra Hà Nội, đồng thời điều chỉnh công thức để phù hợp khẩu vị người miền Bắc.

Không chỉ đứng tên ông chủ, cả hai vẫn trực tiếp hỗ trợ quán khi đông khách. Vĩnh Xương từng kể cuối tuần có thời điểm quán kín bàn, hai nghệ sĩ cùng nhân viên bưng bê, lau dọn, thậm chí dắt xe cho khách. Anh Tuấn cũng từng nói khi ở quán, anh không đặt nặng danh xưng nghệ sĩ: đóng phim là diễn viên, còn lúc phục vụ khách thì mình là “nhân viên”.

Diễn viên Anh Tuấn cùng diễn viên Vĩnh Xương cùng kinh danh chuỗi quán bánh canh ghẹ tại Hà Nội, Thái Nguyên (Ảnh FB cửa hàng)

Tháng 3/2026, Anh Tuấn cho biết sau 11 năm duy trì một cửa hàng bánh canh ghẹ, anh và Vĩnh Xương bắt đầu mở rộng thương hiệu sang các địa phương lân cận, trong đó một cơ sở tại Thái Nguyên đã đi vào hoạt động. Và đến tháng 9, nam diễn viên tiếp tục thông báo về địa điểm mới trên phố Tô Hiệu, Hà Nội, dự kiến đón khách từ ngày 18/9.

Ở tuổi ngoài 50, Anh Tuấn hiện vẫn song song đóng phim, kinh doanh và làm nội dung trên mạng xã hội cùng vợ. Dù vậy, anh từng thẳng thắn chia sẻ thu nhập của gia đình chủ yếu ở mức đủ sống, vẫn còn khoản vay ngân hàng. Với nam diễn viên, kinh doanh giúp cuộc sống ổn định hơn, còn diễn xuất vẫn là công việc được anh đặt lên hàng đầu.