Nam Dược – Ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng năm 2022

Sau các giải thưởng của năm như "Thương hiệu Quốc gia", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh"... Nam Dược tiếp tục được vinh danh trong lễ công bố "Top 5 công ty Đông dược uy tín năm 2022". Chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp lớn có hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững. Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng "Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín" được xây dựng và đánh giá độc lập theo quy chuẩn quốc tế với 3 tiêu chí: Năng lực tài chính; Uy tín truyền thông; Sự tín nhiệm của đối tác, khách hàng và cộng đồng xã hội.



Top đầu về mức tăng trưởng trong ngành dược

Từ năm 2016 tới nay, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Nam Dược đều đạt ở mức 2 con số. Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh, song chỉ số kinh doanh của Nam Dược vẫn khả quan, doanh thu đạt 640,4 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Năm 2022, doanh thu của Nam Dược dự kiến cán mốc 950 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với 2021, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 110 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

Với định hướng phát triển đa kênh, tăng trưởng đột phá, năm 2022 đã ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng với Nam Dược khi mở thêm các kênh phân phối: FMCG, Baby shop, Thương mại điện tử và Showroom bán lẻ dược liệu quý. Do vậy, Nam Dược soán ngôi ngành dược về thị giá cổ phiếu, đồng thời duy trì mức cổ tức hàng năm 20 - 25%. Bên cạnh đó, Nam Dược còn có các chỉ số được đối tác đánh giá cao như hệ thống phân phối sâu rộng, nguồn nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết, mức độ nhận diện thương hiệu cao, uy tín.

Khai trương Showroom Dược Liệu Quý Nam Dược tại 68 Hai Bà Trưng - HN

Thành công từ văn hóa doanh nghiệp và chiến lược con người

Nếu như thị trường dễ bão hòa từ sản phẩm, chính sách bán hàng, chiến dịch marketing, thì Nam Dược đã tạo được lợi thế cạnh tranh khác biệt bằng chính văn hóa doanh nghiệp và con người Nam Dược. Trong đó, yếu tố tạo nền móng cho sự tăng trưởng ấn tượng trên chính là văn hóa doanh nghiệp cùng các giá trị cốt lõi nền tảng mà Nam Dược tạo dựng trong suốt thời gian qua.

Ông Hoàng Minh Châu – CEO công ty Nam Dược nhấn mạnh: "Văn hóa được xem như nền móng vững chắc trong mô hình ngôi nhà Nam Dược. Trên nền móng đó là 3 cột trụ quan trọng nhất là con người, sản phẩm và hệ thống. 6 giá trị cốt lõi trong đó "Vì khách hàng" được thực hiện triệt để tạo ra không chỉ sự hài lòng của khách hàng bên ngoài mà hướng đến các chỉ số hạnh phúc bên trong cho CBNV".

Thành công gắn với trách nhiệm xã hội và lợi ích cộng đồng

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Nam Dược luôn lấy lợi ích của cộng đồng là khởi sự cho các hoạt động của công ty, đồng thời cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Nam Dược là một trong những doanh nghiệp thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện. Chương trình "Nâng ước mơ xanh" của nhãn hàng Ích Nhi hướng tới trẻ em cùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Chương trình "Học bổng Nam Dược" thường niên dành cho sinh viên các trường ĐH Y Dược trên toàn quốc, góp phần khích lệ tinh thần hiếu học và khát khao vươn lên của thế hệ dược sỹ, bác sỹ tương lai. Ngoài ra còn các chương trình ủng hộ người dân lũ lụt, hỗ trợ CBNV, chương trình đổi trả hàng.... Tất cả giúp uy tín và thương hiệu Nam Dược lan tỏa trong cộng đồng.

Dược liệu sạch đạt chuẩn GACP-WHO – Tiên quyết cho thành công của công ty Đông dược

Tiến sĩ dược học Hoàng Minh Châu, cho biết: "Để tạo nên những sản phẩm hiệu quả, an toàn cho người tiêu dùng chúng tôi quyết tâm đầu tư vùng trồng dược liệu sạch đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO, đây là điều mà không nhiều doanh nghiệp chú trọng".

Hiện tại Nam Dược là một trong số ít các doanh nghiệp sở hữu số lượng vùng trồng Dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO nhiều nhất, trong đó vùng Cát Cánh có diện tích trồng lớn nhất, vùng trồng Quất (Nam Định), vùng trồng Dây Thìa Canh (Nam Định), vùng trồng Đậu Nành (Nam Định), vùng trồng Phòng Phong (Hà Giang). Ngoài ra, Nam Dược đang tiến hành các vùng trồng chuẩn hóa tiếp theo như vùng trồng Húng chanh (Đồng Tháp), vùng trồng Mạch môn (Phú Thọ) và vùng trồng cà gai leo (Hà Tây)…

Vùng trồng Quất đạt tiêu chuẩn GACP-WHO của Nam Dược tại Vụ Bản – Nam Định

Đạt được danh hiệu "Top 5 công ty Đông dược uy tín" đã khó, giữ vững được tốc độ tăng trưởng bền vững nhiều năm tới luôn là thách thức. Cán bộ, công nhân viên Nam Dược luôn kiên định con đường đã chọn, lấy khách hàng làm trung tâm, luôn kiến tạo trải nghiệm "Nhân viên hạnh phúc – Khách hàng hài lòng" như đã từng làm suốt nhiều năm qua.