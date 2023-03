Nam Em gây ấn tượng tại khai trương Thẩm mỹ viện Seoul Center Hóc Môn

Đêm hội khai trương Seoul Center chiếm spotlight đường Tô Ký



Tiếp nối sự thành công của đêm hội khai trương chi nhánh mới tại Quận 6, vừa qua ngày 25/03/2023 Công ty Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Seoul Center tiếp tục trình làng quý khách hàng tại Sài Thành một chi nhánh mới tọa lạc tại địa chỉ 2/5 - 2/7 đường Tô Ký, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh (gần ngã 3 Bầu).

Đêm hội khai trương được tổ chức hoành tráng và gần như chiếm trọn Spotlight của cả con đường Tô Ký nhờ sức nóng của vị khách mời đặc biệt - ca sĩ Nam Em cùng sự góp mặt của hàng trăm khách hàng.

Mặc dù trước thềm đêm hội, sức khỏe của ca sĩ Nam Em có chút ảnh hưởng nhưng cô vẫn nỗ lực hết mình, hát liên tiếp 3 bài để phục vụ hàng trăm khán giả. Tại đêm hội khai trương Hóc Môn, ca sĩ Nam Em xuất hiện với nhan sắc ấn tượng khiến fan hâm mộ xao xuyến.

Sự hiện diện của ca sĩ Nam Em làm "bùng nổ" đêm hội khai trương Thẩm mỹ viện Seoul Center Hóc Môn, rất nhiều fan hâm mộ đã đứng chật kín cung đường để ủng hộ sự kiện.

Tại đêm hội khai trương, các khách hàng tham dự được feeling với cung bậc cảm xúc rộn ràng, lắng đọng, bất ngờ đến từ những tiết mục biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp như: Đoàn múa lân khai trương Sài Gòn mang lại không khí vui tươi, náo nhiệt cho buổi lễ; Tiết mục nhảy hiện đại chuyên nghiệp của nhóm nhảy Ruby; Cảm xúc dâng trào với màn thể hiện những ca khúc HIT triệu view sâu lắng, lay động cảm xúc người nghe của ca sĩ Nam Em dành tặng khán giả như: To All Of You, Yêu người có nước mơ và gần đây nhất là Bồng Bềnh Bồng Bềnh; Bất ngờ với tiết mục hát lô tô, trao thưởng của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời khuấy động cả sân khấu, làm không khí càng trở nên nóng hơn.

Rất nhiều khách hàng nhận được nhận thưởng trong đêm hội khai trương

Các khách mời khi đến đêm hội khai trương Thẩm mỹ viện Seoul Center Hóc Môn được trải nghiệm dịch vụ với giá ưu đãi chỉ 299K và tặng 1 gói triệt lông với 5 lần triệt bằng công nghệ IPL Plus. Bên cạnh đó, Seoul Center còn ưu đãi 50% dành cho những khách hàng sử dụng dịch vụ. Chưa hết, rất nhiều khách hàng còn nhận được những giải thưởng cực kỳ giá trị đến từ chương trình Bốc Thăm May Mắn.



"Ú ÒA" với không gian Seoul Center cực sang trọng & đẳng cấp quốc tế

Thẩm mỹ viện Seoul Center huyện Hóc Môn đã thật sự khiến nhiều khách hàng "Ú ÒA" khi tham quan và trải nghiệm không gian chi nhánh. Với tone màu trắng làm chủ đạo kết hợp với sự nhấn nhá của màu vàng gold lấp lánh khiến cho không gian nơi đây như được nâng lên một tầm mới, đẳng cấp hơn, hiện đại hơn. Các khách hàng không chỉ được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp mà còn thư giãn, xả stress trong không gian hiện đại.

Không gian sang trọng của chi nhánh Thẩm mỹ viện Seoul Center

Thẩm mỹ viện Seoul Center Huyện Hóc Môn còn gây ấn tượng với khách hàng nhờ chất lượng dịch vụ. Các trang thiết bị máy móc công nghệ tại đây đều được nhập khẩu loại cao cấp, được kiểm định 100% an toàn và hiệu quả. Chưa kể, đội ngũ bác sĩ cùng các chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp tiến hành từng bước trong quy trình dịch vụ, cung cấp nhiều kiến thức thẩm mỹ, đảm bảo an toàn 100% cho tất cả khách hàng.



Nhìn lại những chi tiết từ không gian cơ sở vật chất, cách tổ chức khai trương, cách phục vụ khách hàng, cho đến chất lượng dịch vụ, có thể thấy Thẩm mỹ viện Seoul Center là điểm đến làm đẹp chăm sóc da không xâm lấn lý tưởng cho đông đảo tín đồ làm đẹp trong và ngoài nước.

