Năm Giáp Thìn 2024 có 2 tuổi xông đất, mở hàng, khai trương cực tốt, đem lại may mắn, tiền tài cả năm cho gia chủ

Xông đất hay còn gọi là xông nhà là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ xưa đến nay. Cha ông chúng ta quan niệm rằng nếu đầu năm mà mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ thì cả năm đó sẽ được may mắn và thành công trong mọi chuyện.

Cũng theo những quan niệm trong dân gian, sau đêm giao thừa, mọi điều không may đã qua đi; và tất cả đều trở thành thành những khởi đầu mới mẻ. Đón chờ một năm mới hanh thông và tốt đẹp. Do đó, người đầu tiên bước chân vào căn nhà thường được gọi là "người xông đất" – là sứ giả sẽ mở cánh cửa tài lộc, đem may mắn, bình an đến cho gia chủ.

Chính vì thế, với nhiều người, quan niệm người đầu tiên xông đất đầu năm mới rất quan trọng. Việc chọn tuổi xông đất, xông nhà cũng được thể hiện rất khác nhau trong mỗi gia đình. Có nhiều gia đình chọn tuổi rất thận trọng, kỹ càng nhưng cũng có gia đình thì tự mình xông đất hay chỉ đơn giản chọn người tốt tính…

Còn với quan niệm về phong thủy, theo các chuyên gia phong thủy, người xông đất trước tiên phải là người có tuổi hợp thiên can, địa chi của năm và không xung khắc với tuổi gia chủ.

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương.

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho biết, năm 2024 Giáp Thìn có thiên can Giáp và địa chi Thìn. Vì vậy mà khi chọn tuổi xông đất, mở hàng, khai trương công ty cần chọn những tuổi có thiên can, địa chi tương hợp với thiên can, địa chi của năm là tốt nhất. Về thiên can ta sẽ có Giáp hợp Kỷ, địa chi Thìn hợp Dậu. Vì vậy những tuổi có thiên can Kỷ và địa chi Dậu sẽ hợp nhất để xông đất, mở hàng trong năm Giáp Thìn.

Tổng kết sẽ có một số tuổi tốt là Đinh Dậu (1957), Kỷ Hợi (1959), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Kỷ Tỵ (1989), Quý Dậu (1993), Kỷ Mão (1999), Ất Dậu (2005)….Trong đó, tuổi Kỷ Dậu và Quý Dậu sẽ là tốt hơn cả.

"Ngoài ra, tuổi hợp khi chọn người xông đất mở hàng cần tìm người có sức khỏe tốt, tính tình vui vẻ, lạc quan, thân thiện. Có vậy mới mang đến cho gia chủ bầu không khí tích cực ngay ngày đầu tiên của năm mới, góp phần thu hút may mắn, tài lộc, vận khí tốt suốt cả năm", chuyên gia Phạm Cương nói.