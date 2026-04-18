Nam giới Việt chăm sóc da - "đẹp trai" không phải chuyện ngại ngùng

Tại các chuỗi chăm sóc da lớn ở Việt Nam, tỷ lệ khách hàng nam tăng đều qua từng năm. Không phải vì xu hướng nước ngoài du nhập - mà vì một thế hệ đàn ông mới đang dần hiểu rằng quan tâm đến bản thân không phải chuyện của riêng phụ nữ.

Anh Mặt Vuông - Gương mặt đại diện thương hiệu Cáo Rửa Mặt

Anh Mặt Vuông - TikToker Dương Minh Tân, 26 tuổi, hơn 1,1 triệu follow - là một trong những gương mặt đang kể câu chuyện đó.

Thế hệ đàn ông mới: tự tin, biết cách tự chăm sóc

Gen Z và Millennials đang định nghĩa lại rất nhiều thứ - trong đó có cách đàn ông nhìn nhận việc chăm sóc bản thân. Không còn là chuyện phải giấu, không còn là chuyện "con trai làm vậy kỳ lắm."

Dương Minh Tân là đại diện tự nhiên nhất cho thế hệ đó. Anh không cố tạo hình ảnh bóng bẩy. Không filter. Không ngại để khán giả thấy mặt mình - khuôn mặt vuông nổi tiếng khắp TikTok - đúng như nó vốn có.

Và cũng chính vì vậy, khi anh nói về chăm da, người nghe tin.

"Mình không phải người có làn da hoàn hảo. Nhưng mình là người thật - và mình nghĩ đó là thứ khán giả cần nghe hơn là một khuôn mặt quảng cáo," Dương Minh Tân chia sẻ.

Face Wash Fox và góc nhìn không phân biệt

Khi Face Wash Fox chọn Anh Mặt Vuông làm đại sứ thương hiệu năm 2026, đây không đơn thuần là quyết định marketing. Đây là tuyên ngôn - rằng chăm da là chuyện của tất cả mọi người, bất kể giới tính, bất kể tuổi tác, bất kể xuất phát điểm.

Tại hơn 50 cửa hàng trên toàn quốc, Face Wash Fox phục vụ khách hàng từ học sinh, nhân viên văn phòng đến các anh chị cô chú lớn tuổi lần đầu bước vào tiệm chăm da vì được con cái rủ đi. Quy trình soi da AI cá nhân hóa cho từng người - không có công thức chung, không đại trà. Máy móc công nghệ làm tốt phần chăm sóc còn lại của quy trình chăm sóc da, nhanh gọn và hiệu quả.

Đó cũng là cách Anh Mặt Vuông làm nội dung - quan sát từng chi tiết nhỏ trong đời thường, tìm thứ người xem thấy mình trong đó, rồi kể lại theo cách của riêng anh.

Chăm da không cần lý do đặc biệt

Xu hướng chăm sóc bản thân ở nam giới Việt Nam không đến từ một chiến dịch truyền thông hay một influencer duy nhất. Nó đến từ sự thay đổi âm thầm trong cách một thế hệ nhìn nhận bản thân - rằng trông tốt hơn, cảm thấy tốt hơn, tự tin hơn không phải đặc quyền của ai.

Anh Mặt Vuông không phải người đầu tiên nói điều này. Nhưng với hơn một triệu người đang lắng nghe mỗi ngày - anh có thể là người nói to nhất.

