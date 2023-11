Nắm giữ đến hơn 26.000 tỷ đồng, Masan mạnh tay triển khai loạt sáng kiến tăng trưởng

Đầu tháng 10 vừa qua, Bain Capital, một trong những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với khối tài sản quản lý trị giá xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý đầu tư ít nhất 4.900 tỷ đồng vào Masan Group, và có thể tăng lên đến 12.250 tỷ đồng trong tương lai. Số tiền này cho thấy sự tin tưởng của Bain Capital vào câu chuyện tăng trưởng của thị trường tiêu dùng tại Việt Nam, cũng như khả năng của Masan trong việc hiện thực hóa cơ hội phục vụ 100 triệu người tiêu dùng trong nước, từ các nhu cầu cuộc sống cơ bản cho đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 của Masan Group, lượng tiền mặt và các khoản tưởng đương tiền hiện tại của công ty là hơn 14.000 tỷ đồng. Như vậy, với nguồn vốn bổ sung từ Bain Capital, Masan Group sẽ có trong tay số tiền lên tới 26.250 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2024 tổng mức trái phiếu đáo hạn của Masan chỉ rơi vào mức 6.000 tỷ đồng. Điều đó khiến Masan có thể mạnh tay triển khai một loạt sáng kiến đưa các mảng hoạt động của công ty tăng trưởng mạnh mẽ.

WinCommerce

Hồi giữa năm 2023, WinCommerce đã chia sẻ kế hoạch cải tạo các cửa hàng WinMart+ hiện có ở khu vực thành thị và nông thôn. Các cửa hàng này sẽ được cải tạo lại theo mô hình WIN "All That You Need" mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở khu vực nông thôn. Sự chuyển đổi này đã đi đúng hướng và là động lực chính cho tăng trưởng khi các cửa hàng đa tiện ích WIN ghi nhận tiến độ cải tạo 45% kế hoạch của 6 tháng cuối năm, còn các cửa hàng WinMart+ Rural đạt tới 95%. Nhờ đó, các cửa hàng được cải tạo đã mang lại doanh thu tăng trưởng như dự kiến, với mức tăng trưởng 4,8% tại các cửa hàng WIN.

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng hiện có, WinCommerce trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm sẽ tiếp tục đưa ra các chiến lược giá tốt, đặt các sản phẩm bán chạy ở vị trí thuận lợi trong chuỗi siêu thị, cửa hàng để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Bên cạnh đó, WinCommerce cũng có kế hoạch tăng trải nghiệm người dùng với việc tích hợp sản phẩm vào chương trình hội viên WIN: Phúc Long và Lazada. Tại thời điểm cuối tháng 10/2023, WinCommerce sở hữu 3.600 siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời số lượng hội viên lên tới 7,2 triệu chỉ sau 10 tháng ra mắt.

Trong hệ thống cửa hàng của WinCommerce, nhóm siêu thị mini LFL – chiếm 70% trên tổng số các siêu thị mini, ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% trong quý 3/2023, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận sau thuế dương. Đây là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn lợi nhuận sau thuế của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024.

Masan Consumer Holdings

Doanh thu của Masan Consumer Holdings (MCH) tăng 3,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 1,3% trong Q3/2023 so với cùng kỳ. Trên cơ sở LFL, doanh thu thuần của MCH ghi nhận mức tăng trưởng 10,5% lên 20.376 tỷ đồng trong trong 9 tháng đầu năm 2023 và tăng trưởng 8,7% lên 7.435 tỷ đồng trong quý 3/2023 so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của Masan Consumer Holdings ghi nhận mức cao nhất lịch sử là 45,6%. Đây là thành quả của việc có mức giá bán cao được củng cố bởi thương hiệu mạnh, danh mục sản phẩm có biên lợi nhuận cao, khả năng dảm bảo chi phí nguyên vật liệu thấp và kế hoạch cung cầu được tối ưu hóa để cỉa thiện chi phí chuyển đổi sản xuất.

Trong năm nay, Masan Consumer tiếp tục chiến lược cao cấp hóa các ngành hàng chính qua việc giới thiệu các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng như lẩu tự sôi Omachi, Phở Story, nước mắm Nam Ngư tỏi ớt Lý Sơn. Còn nhớ, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lẩu tự sôi của Masan đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các cổ đông tham dự trực tiếp, cũng như những cổ đông theo dõi trực tuyến.

Không dừng lại ở đó, Masan Consumer Holdings còn đang đẩy mạnh chiến lược Go-Global. Theo bà Đinh Hồng Vân, Giám đốc Marketing cấp cao của Masan Consumer, giai đoạn này Masan sẽ tập trung phát triển về cả kênh phân phối, song hành cùng các chiến dịch quảng cáo giới thiệu sản phẩm, mở ra cánh cửa quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam với bạn bè 5 châu.

Bên cạnh các sản phẩm nước mắm Chin-su đã có mặt phổ biến trên thị trường quốc tế như: Chin-su cá hồi, cá cơm Biển Đông VIP, tháng 10/2023, sản phẩm nước mắm Chin-su cá cơm Biển Đông 720 - dòng sản phẩm mới nhất trong "bộ sưu tập" nước mắm Chin-su, cũng đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Canada, Australia, châu Âu, Nhật Bản.

Masan MEATlife

Doanh thu của Masan MEATlife (MML) tăng 61,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,5% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ, nhờ doanh số tăng mạnh hơn trên hầu hết các phân khúc sản phẩm, đặc biệt là thịt chế biến với mức tăng trưởng vượt trội 35,9% trong 9 tháng đầu năm 2023 và tăng trưởng 23,1% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ. Trên cơ sở LFL8, doanh thu tăng 15,9% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 6,3% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ.

Đối với mảng thịt lợn mát có thương hiệu, MML đã thành công thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho Hội viên WIN, giúp doanh thu theo ngày của các sản phẩm MML tại các cửa hàng của WCM tăng thêm 30%. Doanh thu theo ngày tại mỗi cửa hàng WCM đạt 1,6 triệu đồng trong quý 3/2023, tăng từ mức 1,2 triệu đồng vào tháng 1/2023, nhờ lượng hàng bán gia tăng.

Trong thời gian tới, MML kỳ vọng cải thiện doanh số bán hàng hàng ngày tại mỗi điểm bán bằng cách tập trung vào chiến lược giá linh hoạt để cải thiện doanh số các mặt hàng bán chậm, lập kế hoạch tích hợp với WCM để phân phối đúng chủng loại sản phẩm đến đúng cửa hàng.

Bên cạnh đó, MML sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm thương hiệu - là điểm đến mua thịt tại các điểm bán của WCM bằng cách triển khai các quầy Meat Corner tại một số địa điểm, giúp nâng cao khả năng hiển thị và trải nghiệm khách hàng cho các sản phẩm MEATDeli. MML sẽ kiểm soát chi phí chặt chẽ để thích nghi với các điều kiện thị trường.