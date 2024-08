Nam Long Group nói gì về thông tin bán gần 9ha đất cho Aeon, thu hàng chục triệu USD?

Trước thông tin và nhiều hình ảnh lan truyền về việc hợp tác chính thức giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) và Tập đoàn Aeon Mall được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, mới đây Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã lên tiếng, cho biết những thông tin trên là chưa hoàn toàn chính xác.

Thông tin khu đất bán cho Aeon Mall lan truyền, tọa lạc tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, thuộc dự án Khu đô thị Vàm Cỏ Đông (tên thương mại Waterpoint). Ảnh: NLG

"Chúng tôi khẳng định rằng mọi thông tin về sự hợp tác giữa chúng tôi và các đối tác (nếu có) sẽ được chính thức công bố thông qua các kênh truyền thông chính thức của Tập đoàn Nam Long", Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, chia sẻ.

Theo tìm hiểu, nguồn gốc của thông tin này xuất phát từ báo cáo phân tích của Chứng khoán VnDirect, cho rằng Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long sẽ hoàn tất chuyển nhượng 8,9 ha đất cho Aeon Mall trong năm nay. Thương vụ này dự kiến mang lại doanh thu lớn hơn 50 triệu USD, sẽ được ghi nhận vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

Về khu đất bán cho Aeon Mall như thông tin lan truyền, tọa lạc tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An , trên tuyến đường Vành đai 4, thuộc dự án Khu đô thị Vàm Cỏ Đông (tên thương mại Waterpoint), do công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long là Nam Long VCD làm chủ đầu tư. Theo thông tin lan truyền, đây là 1 trong 2 trung tâm thương mại Aeon Mall Long An sẽ được xây dựng trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho biết những thông tin trên là chưa hoàn toàn chính xác. Ảnh: NLG

Trong diễn biến thời gian trước, đại diện UBND tỉnh Long An, Sở, ban, ngành và Công ty TNHH Aeon Việt Nam, Nam Long VCD đã có buổi họp mặt tại văn ở tỉnh Long An để bàn về thủ tục tiếp nhận đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Bến Lức. Tuy nhiên, không đề cập đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long sẽ chuyển nhượng 8,9ha đất cho Aeon Mall.

Về Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long được biết đến là đơn vị đầu tư các dự án khủng như Khu đô thị Waterpoint diện tích khoảng 355ha (tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An); Quần thể Khu đô thị Izumi City với diện tích khoảng 170ha (tại TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai); cùng hàng loạt nhà phố, chung cư lớn tại TP. Hồ Chí Minh…

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 252 tỷ đồng, giảm gần 74% so với cùng kỳ năm ngoái, dù vẫn cải thiện đáng kể so với doanh thu 205 tỷ đồng của quý đầu năm nay. Lợi nhuận gộp đạt gần 129 tỷ đồng, biên lãi gộp giảm xuống gần 51% từ mức 58,8% cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận tổng doanh thu thuần 457 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng, cùng giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 7% kế hoạch doanh thu và gần 12% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

Năm 2024, Nam Long đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nửa năm, nhà phát triển bất động sản này chỉ mới hoàn thành 7% kế hoạch doanh thu và 12% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng nợ phải trả của Nam Long tính đến 30/6/2024 tăng 8,9% so với đầu năm lên 16.425 tỷ đồng. Trong đó dư nợ vay tài chính là 6.532 tỷ đồng, bao gồm 3.241 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.291 tỷ đồng vay dài hạn.