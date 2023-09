Nam Long muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư dự án tại Cần Thơ, dùng khu đất 49ha tại Long An làm TSĐB

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Số trái phiếu này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2023. Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cộng biên độ 2,5%. 

Tài sản bảo đảm của trái phiếu là quyền sử dụng đất đối với khu đất hơn 49 ha tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá do CTCP Thẩm định giá E Xim cấp ngày 12/6/2023, có giá trị trên 945 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm có thể được thay đổi theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.



Nam Long dự kiến sử dụng vốn huy động để đầu tư Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ (phường Hưng Thạnh, huyện Cái Răng, TP Cần Thơ) do CTCP Đầu tư Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tính đến nay, dự án này đã được phê duyệt đồ án chi tiết quy hoạch 1/500 và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Doanh nghiệp cũng đề cập đến một số rủi ro trong việc đầu tư dự án này, bao gồm tiến độ phê duyệt pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền, diễn biến của thị trường bất động sản (tỷ lệ hấp thụ các sản phẩm bất động sản nhà ở, tình hình cư dân cư trú tại dự án, các yếu tố vĩ mô khác...).

Hiện nay, Nam Long còn 5 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng nợ gốc 2.610 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết luôn thanh toán đúng hạn gốc, lãi trái phiếu và các khoản nợ đến hạn khác từ năm 2020 đến thời điểm 30/6.