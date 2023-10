Nam Long (NLG) chào bán thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo là khu đất 49ha

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, công ty đã phát hành 5.000 trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Phương Đông là tổ chức duy nhất tham gia mua trái phiếu.

Đây là trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo thanh toán toàn bộ lãi, gốc bằng tài sản của tổ chức phát hành và các bên bảo đảm. Ngày phát hành 28/9/2023, ngày đáo hạn 28/9/2028.

Lãi suất 9,6%/năm trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành, sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cộng biên độ 2,5%. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành.

Tài sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 492,292 m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 273276 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho CTCP Nam Long VCD ngày 09/08/2018. Giá trị tài sản bảo đảm hơn 945 tỷ đồng căn cứ theo chứng thư định giá do CTCP Thẩm định giá E Xim cấp ngày 12/06/2023.

Về phương án sử dụng vốn, NLG dự kiến sử dụng 500 tỷ thu được cho mục đích thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Nam Long 2 thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư theo quyết định số 2420/QĐ-UBND do UBND TP. Cần Thơ ban hành ngày 29/10/2020.

Về tình hình kinh doanh , lũy kế 6 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận doanh thu 1.189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 248 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 10% so với cùng kỳ năm 2022. So với kế hoạch cả năm, công ty mới hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2023, nợ phải trả của Nam Long đạt 13.698 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 100 tỷ so với đầu năm, trong đó NLG có gần 2.585 tỷ đồng trái phiếu, toàn bộ là trái phiếu dài hạn.

Trên thị trường, cổ phiếu NLG chốt phiên 4/10 đạt 33.250 đồng/cp.