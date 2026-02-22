Năm mới, gửi tiết kiệm tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank cao nhất bao nhiêu?

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank

Đầu năm mới, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vẫn duy trì biểu lãi suất sau đợt điều chỉnh mạnh trong tháng 12/2025. Cụ thể, lãi suất không kỳ hạn hiện ở mức 0,2%/năm. Các kỳ hạn 1–2 tháng được niêm yết 2,4%/năm, trong khi nhóm 3–5 tháng ở mức 2,7%/năm.

Đối với kỳ hạn từ 6–11 tháng, Agribank áp dụng chung mức 3,8%/năm. Ở nhóm kỳ hạn dài, lãi suất tiếp tục neo ở vùng cao nhất trong biểu niêm yết. Cụ thể, các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng được hưởng mức 5,2%/năm; riêng kỳ hạn 24 tháng đạt 5,3%/năm – hiện là mức cao nhất tại Agribank trong tháng 2/2026.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), mức lãi suất cao nhất cũng thuộc về các khoản tiền gửi từ 24 tháng trở lên, đạt 5,3%/năm, áp dụng cho cả gửi tại quầy và gửi online.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, lãi suất không kỳ hạn là 0,10%/năm; kỳ hạn 7–14 ngày là 0,20%/năm. Các kỳ hạn 1–2 tháng được niêm yết 2,10%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,40%/năm. Nhóm 6 và 9 tháng ở mức 3,50%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tăng lên 5,20%/năm. Các kỳ hạn dài từ 24–60 tháng đều được áp dụng mức 5,30%/năm.

Với kênh online, Vietcombank giữ nguyên mặt bằng lãi suất tương đương tại quầy. Ngoài ra, nhân dịp đầu xuân, ngân hàng triển khai chương trình "Đón lộc đầu xuân Tết Bính Ngọ 2026", tặng 10.000 phần lì xì trị giá 100.000 đồng cho khách hàng giao dịch đủ điều kiện như gửi tiết kiệm, phát hành thẻ tín dụng, vay vốn hoặc mua bảo hiểm. Khoản lì xì được chuyển trực tiếp qua VCB Digibank.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV

Ngân hàng BIDV hiện duy trì biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dao động trong khoảng 0,1%–5,3%/năm.

Cụ thể, lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,1%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1–2 tháng được niêm yết 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn 3–5 tháng đạt 2,4%/năm.

Ở nhóm trung hạn, các kỳ hạn 6–9 tháng được áp dụng mức 3,5%/năm. Đối với kỳ hạn 12–18 tháng, lãi suất tăng lên 5,2%/năm. Riêng các kỳ hạn dài 24 và 36 tháng đang được hưởng mức cao nhất là 5,3%/năm.

Đối với hình thức gửi tiền online, mặt bằng lãi suất nhìn chung cao hơn so với gửi tại quầy ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1–2 tháng được áp dụng mức 3,0%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 3,4%/năm; nhóm 6–11 tháng đạt 4,5%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng được niêm yết 5,2%/năm, trong khi từ 13 tháng trở lên tiếp tục duy trì mức lãi suất cao nhất 5,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại VietinBank

Tại VietinBank, ngân hàng hiện duy trì mặt bằng lãi suất tiền gửi tại quầy dao động từ 2,1–5,3%/năm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được áp dụng ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm; còn nhóm kỳ hạn từ 6–11 tháng ở mức 3,5%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, VietinBank áp dụng lãi suất 5,2%/năm; riêng nhóm kỳ hạn dài 24–36 tháng được hưởng mức cao nhất là 5,3%/năm.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng triển khai chương trình khuyến mại đầu năm diễn ra từ ngày 01/01 đến 31/03/2026. Theo đó, khách hàng chỉ cần gửi từ 1 triệu đồng đã có thể nhận mã dự thưởng để tham gia quay số với nhiều phần quà giá trị như ô tô điện VinFast VF5, sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, sổ tiết kiệm 5 triệu đồng hoặc tiền chuyển khoản.



