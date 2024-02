Năm nay xuống tiền mua bất động sản rất tốt?

Sau một loạt các động thái gỡ khó cho thị trường bất động sản từ Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương, mới đây, Quốc hội đã thông qua 3 luật quan trọng: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Đất đai. Đây được xem là cơ sở pháp lý và động lực quan trọng giúp thị trường bất động sản sẽ tiếp tục hồi phục dần trong năm 2024, trước khi bước vào chu kỳ phát triển mạnh vào các năm tiếp theo.

Báo cáo thị trường do Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Đất Xanh Services vừa công bố cho thấy, trong tháng đầu năm, số dự án mới được đưa ra thị trường vẫn rất khan hiếm. Nguồn cung mới chỉ đến từ một số dự án trọng điểm. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ tương đối tốt.

Theo báo cáo, nguồn cung mới đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh với gần 500 sản phẩm, giảm 50% so với tháng trước. Tỷ lệ hấp thụ từ 35-40%. Riêng TPHCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An đón nhận gần 800 sản phẩm, tăng 90% so với tháng trước. Tỷ lệ hấp thụ từ 20-25%.

Trong tháng đầu tiên của năm, các chủ đầu tư vẫn trong cuộc đua để tung ra nhiều chính sách “bom tấn” hỗ trợ khách hàng: giãn tiến độ thanh toán, tăng thời gian hỗ trợ lãi suất, miễn phí quản lý, cam kết thời gian cho thuê lại, …

Quý I và quý II được xem là cơ hội để các nhà đầu tư có thể “bắt đáy” thị trường bất động sản.

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc - cho biết, thị trường bất động sản 2024 là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư bởi giá một số phân khúc đầu tư đã xuống, chỉ có bất động sản phục vụ ở thực là giữ giá.

“Năm 2025, khi Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai sửa đổi chính thức có hiệu lực, giá đất, thuế đất, giá đền bù giải phóng mặt bằng theo giá thị trường thì giá đất sẽ cao, kéo chi phí, giá thành làm dự án tăng lên. Vì thế, 2024 là thời cơ tốt để các nhà đầu cân nhắc đầu tư vào đất nền , liền kề, biệt thự trước khi luật mới có hiệu lực.Các thị trường như Hà Nội hay các tỉnh thu hút vốn FDI mạnh là những khu vực đầu tư tốt. Còn đầu tư vào những nơi không thu hút đông người dân là rất nguy hiểm”, ông Quyết lưu ý.

Theo ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng Ban điều hành Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Đồng Nai, thị trường bất động sản trong năm 2024 sẽ khởi sắc hơn và là “thời điểm vàng” của bất động sản. Quý I và quý II được xem là cơ hội để các nhà đầu tư có thể “bắt đáy”, sở hữu bất động sản tiềm năng với giá tốt và trong quý III/2024 là lúc thị trường sẽ khởi sắc nhất.

Theo ông Cường, để đạt được những chuyển biến tích cực cho ngành bất động sản phải kể đến các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, lãi suất liên tục giảm của Ngân hàng Nhà nước cho đầu tư bất động sản. Việc Nhà nước thông qua các luật quan trọng: Luật Đất đai; Luật Kinh doanh Bất động sản; Luật Nhà ở,... cùng có hiệu lực ngày 1/1/2025 cũng chính là động lực mạnh mẽ để có thể thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng.

Khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản thông qua và cùng có hiệu lực ngày 01/01/2025, đây sẽ giải quyết được nhiều bài toán và tháo gỡ được vướng mắc đồng bộ, các doanh nghiệp sẽ có phương thức tiếp cận đất đai một cách thuận lợi hơn. Khi đó, nguồn cung có thể sẽ tăng lên và giải quyết được tình trạng khan hiếm nhà ở như hiện nay.

Bên cạnh đó, việc quy định thu tiền sử dụng đất hàng năm sẽ giúp chủ đầu tư giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời gian đầu khi triển khai dự án. Nhờ vậy, giá bán các sản phẩm bất động sản cũng có cơ hội được điều chỉnh về mức hợp lý hơn. Chủ đầu tư không có quá nhiều áp lực tài chính, cũng sẽ có room để đầu tư hoàn thiện dự án với chất lượng tốt hơn.

“Những thay đổi này là đúng đắn và tích cực, góp phần quan trọng giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng công bằng và ổn định”, ông Cường khẳng định.