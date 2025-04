Nam NSƯT có chiếc mũi to "kinh điển" và loạt câu nói khiến fan không thể nhịn cười

Thủ pháp hài gây cười bằng cách tự giễu nhại chiếc mũi to của mình

Quang Thắng từ lâu đã được biết đến là nghệ sĩ hài nổi tiếng với chiếc mũi to "thương hiệu". Anh không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình đặc biệt mà còn bởi những câu nói hài hước, duyên dáng, đậm chất "Quang Thắng" về chiếc mũi to đặc trưng riêng có.

Đặc biệt, trên sân khấu hài, Quang Thắng còn ghi dấu ấn bằng những câu nói mang đậm phong cách của anh, khiến khán giả cười nghiêng ngả mỗi khi anh xuất hiện.

Chẳng hạn, Quang Thắng có nhiều câu nói về chiếc mũi to thương hiệu của mình như:

"Mũi to là để hít thở cho nó đã!”; “Mũi to thì mới hút được nhiều lộc!”; “Người ta mũi tẹt đi sửa cho to, tôi to sẵn thì phải tự hào!"; “Đừng tưởng mũi to là không tinh tế, tôi thính lắm đấy!”; “Mũi tôi mà gãy, chắc phải đắp bê tông mới dựng lại được!”; “Tôi mũi to nhưng lòng nhỏ, dễ xúc động lắm!”; “Mũi này không phải để ngửi mùi đời đâu nha, mũi này để cảm nhận nghệ thuật!"...

Đây là những câu nói mang tính cửa miệng mà Quang Thắng thường nói để hài hước tự trêu mình, làm khán giả bật cười.Anh thường nói câu này trong các chương trình Tết, khiến ai nghe cũng vui vẻ.

Có lúc, Quang Thắng tự cà khịa mình một cách đầy duyên dáng, đậm chất tự tin của một người nghệ sĩ. Những câu nói tự chế giễu mình của anh như một kiểu hài hình thể kết hợp ngôn từ độc đáo. Nó cũng mang đậm tính triết lý lém lỉnh.

Sự tự tin về chiếc mũi to thương hiệu, đúng chất danh hài

Quang Thắng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với báo chí khi được hỏi về ngoại hình đặc trưng. Anh nhấn mạnh rằng chiếc mũi to không phải là điểm tự ti mà ngược lại, anh coi đó như một "tài sản" giúp mình may mắn trong cuộc sống và sự nghiệp. Anh nói: "Mũi tôi to nhưng mang lại tài lộc, nên tôi rất tự hào”.

Hay, trong chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo quân) hậu trường, khi các nghệ sĩ trò chuyện vui vẻ về những "đặc điểm nhận dạng" riêng biệt của nhau. Quang Thắng nói: “Nếu ai trêu mũi tôi, tôi cũng chỉ cười thôi. Vì nhờ mũi mà tôi có cơm ăn áo mặc đấy chứ!".

Câu nói này thể hiện thái độ hài hước, lạc quan của Quang Thắng về ngoại hình tưởng như khác biệt và yếu điểm của mình.

Tại một talkshow truyền hình, khi được hỏi có ý định chỉnh sửa ngoại hình không, Quang Thắng đã dùng lối nói dí dỏm để nhấn mạnh sự trân trọng vẻ tự nhiên của mình: “Nhiều người mũi tẹt phải đi nâng sửa, tôi thì trời cho sẵn to đùng thế này, tội gì mà không giữ!".

Tiếp đó, trong một phỏng vấn hậu trường sân khấu kịch, khi chia sẻ về thuận lợi ngoại hình trong việc biểu diễn hài, Quang Thắng nói: “Mũi tôi to là để diễn hài cho dễ nhìn. Lên sân khấu, khán giả chưa nghe đã cười rồi!”.

Câu nói này đã thể hiện tinh thần "biến khuyết điểm thành lợi thế" của Quang Thắng.

Cũng có lúc, Quang Thắng nói đùa trong một chương trình truyền hình Tết, lúc các nghệ sĩ bàn chuyện "thương hiệu cá nhân" của mỗi người: "Nếu mất chiếc mũi này, chắc khán giả không nhận ra tôi mất!”.

Đây là cách Quang Thắng khẳng định chiếc mũi đã trở thành "dấu ấn không thể thay thế" trong lòng người hâm mộ.

Qua những câu nói này, có thể thấy Quang Thắng không chỉ không tự ti mà còn khai thác tối đa nét đặc trưng để làm giàu cho hình ảnh nghệ sĩ hài của mình.