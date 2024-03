Nam sinh bị tai nạn cụt 2 chân, được bảo hiểm bồi thường 31 tỷ đồng, đến ngày nhận tiền bất ngờ lộ ra sự thật khủng khiếp

Straits Times đưa tin, Cơ quan Điều tra Hình sự Đài Loan mới đây thông báo đã phá thành công vụ án dàn dựng lừa đảo bảo hiểm vô cùng tinh vi.

Theo đó, sinh viên họ Chang đã âm mưu cùng bạn học cũ thời trung học họ Liao với hi vọng có thể bỏ túi hơn 41 triệu Đài tệ (1,29 triệu USD ~ khoảng 31 tỷ đồng) tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm với lý do là anh ta bị mất đôi chân do tê cóng vì thời tiết lạnh giá.

Nam sinh viên ngâm chân trong đá khô gây tổn thương nặng nề để đòi tiền bảo hiểm

Tuy nhiên, thanh niên này đang đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý sau khi các nhà điều tra phát hiện ra anh ta cố tình ngâm chân trong đá khô trong 10 giờ đồng hồ để bị tê cóng nghiêm trọng khiến đôi chân bị cắt cụt.

Đầu tiên, Chang mua các hợp đồng bảo hiểm về khuyết tật, thương tích, sức khỏe và an toàn khi di chuyển từ ít nhất 5 công ty bảo hiểm. Vào ngày 26/1/2023, 2 người đã di chuyển vòng quanh một số địa điểm ở phía bắc Đài Bắc. Họ muốn tạo ra câu chuyện rằng Chang đã bị tê cóng sau khi lái xe máy vào một đêm lạnh giá.

Để vết thương của anh đáng tin hơn, Liao đã xúi giục Chang ngâm chân anh trong thùng đá khô hơn 10 giờ. Liao đã trói Chang vào một chiếc ghế tại nhà để Chang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng cơn đau do bỏng băng.

Ngày 28/1/2023, Chang nhập viện điều trị đôi chân sưng tấy. Đến ngày 6/2/2023, bác sĩ đã cắt cụt phần dưới đầu gối ở cả 2 chân của Chang.

Sau đó, anh ta đã nộp đơn yêu cầu bồi thường và nhận được 230.000 Đài tệ từ một công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm khác đã phát hiện ra những điểm bất thường trong hồ sơ của Chang liên quan tới ngày mua hợp đồng bảo vệ, tình trạng vết thương nên đã quyết định báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương.

Hai gã lừa đảo bị công an bắt

Qua điều tra, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc phát hiện Chang có vết thương do tê cóng bất thường và không có dấu vết từ giày hoặc tất trên đôi chân bị thương tật. Dữ liệu từ các cơ quan khí tượng cũng cho thấy, nhiệt độ ngày 26/1/2023 dao động trong khoảng 6 độ C đến 17 độ C. Mức nhiệt này không đủ lạnh để gây tê cóng.

Trong số những vật dụng mà các nhà điều tra thu được từ 2 thanh niên, có hồ sơ y tế, hợp đồng bảo hiểm, 8 chiếc điện thoại di động cũng như một hộp xốp đựng đá khô và một chiếc xô nhựa màu xanh lá cây mà Chang ngâm chân vào.

Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy Liao đang phải đối mặt với các vấn đề tài chính do đầu tư thua lỗ tiền điện tử. Anh ta đã lừa Chang ký vào một giấy nợ trị giá 25 triệu Đài tệ và là chủ mưu vụ cắt cụt chân của Chang để gian lận bảo hiểm.

Tháng 3/2024, Cơ quan điều tra hình sự cho biết, cả hai sẽ bị buộc tội lừa đảo. Liao cũng bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng. Tiền bồi thường bảo hiểm họ nhận được cũng bị tịch thu.

Theo Straits Times