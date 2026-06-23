Nam sinh học giỏi được cả làng kỳ vọng, đang du học nước ngoài bỗng "bặt vô âm tín", 14 năm sau gia đình mới phát hiện để đón về

Đến bản thân Tào Dương cũng không ngờ, sau khi trưởng thành, cuộc đời mình lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Sau khi sang Đức du học, ông bất ngờ mất liên lạc với gia đình trong suốt 14 năm. Khi được tìm thấy, chàng du học sinh từng đầy triển vọng năm nào đã trở thành một người vô gia cư sống lang thang.

Từ niềm tự hào của cả làng đến thực tế đáng lo ngại

Tào Dương sinh năm 1977 tại thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, Tào Dương đã nổi tiếng là học sinh thông minh, chăm chỉ và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Năm 1995, ông thi đỗ vào Đại học Trùng Khánh, một trong những trường đại học trọng điểm thuộc nhóm 985 của Trung Quốc. Thời điểm đó, việc đỗ đại học đã là thành tích đáng nể, còn được nhận vào một trường danh tiếng lại càng hiếm hoi hơn. Trong mắt thầy cô và hàng xóm, đây là hình mẫu của một học sinh xuất sắc, tương lai đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, đằng sau bảng thành tích đáng ngưỡng mộ ấy là những áp lực mà ít người nhận ra.

Đại học Trùng Khánh quy tụ những học sinh ưu tú đến từ khắp mọi miền Trung Quốc. Những người từng là học sinh xuất sắc ở quê nhà giờ đây đều cùng xuất hiện trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Lần đầu tiên, Tào Dương nhận ra mình không còn là người nổi bật nhất.

Khoảng cách giữa ông và nhiều bạn học khiến chàng sinh viên trẻ rơi vào cảm giác hụt hẫng. Áp lực thành tích, sự cạnh tranh liên tục cùng tâm lý tự ti khiến kết quả học tập của ông dần sa sút. Từ một học sinh luôn dẫn đầu, Tào Dương bắt đầu gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới.

Không chỉ vậy, nguyên nhân khiến Tào Dương gặp khủng hoảng còn nằm ở việc thiếu kỹ năng sống. Từ nhỏ, ông được gia đình chăm sóc rất chu đáo. Hầu hết các công việc sinh hoạt hằng ngày đều do cha mẹ đảm nhận. Vì vậy, khi lần đầu sống xa nhà, ông gần như không biết tự lo cho bản thân.

Những việc đơn giản như giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở hay sắp xếp cuộc sống cá nhân lại trở thành thử thách đối với Tào Dương. Những hạn chế đó khiến ông nhiều lần rơi vào tình huống khó xử, từ đó trở nên khép kín và ngại giao tiếp. Cảm giác cô đơn ngày càng lớn, kết hợp với áp lực học tập đã khiến tinh thần của ông suy giảm nghiêm trọng.

Đỉnh điểm là trong một kỳ thi quan trọng, Tào Dương không vượt qua được một số môn học, dẫn đến việc không đủ điều kiện hoàn thành chương trình đúng thời hạn.

Nhìn thấy con trai ngày càng suy sụp, gia đình quyết định giúp ông tìm một hướng đi mới.

Cơ hội thứ hai tưởng đổi đời, nhưng biến cố kéo đến

Sau khi chuyển sang Học viện Ngoại ngữ Tứ Xuyên để theo học chuyên ngành tiếng Đức, cuộc sống của Tào Dương dần có những chuyển biến tích cực.

Trong môi trường mới, ông nỗ lực nhiều hơn, chủ động hòa nhập và lấy lại sự tự tin đã đánh mất. Kết quả học tập nhanh chóng được cải thiện. Thành tích nổi bật giúp ông giành được cơ hội sang Đức du học.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Tào Dương. Những người từng lo lắng cho ông đều tin rằng chàng trai trẻ đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

Tại Đức, Tào Dương học tập khá tốt và bắt đầu làm thêm để tự trang trải chi phí sinh hoạt. Quãng thời gian này cũng giúp ông học được cách sống tự lập, tự chăm sóc bản thân và hiểu hơn giá trị của lao động.

Khi mọi thứ tưởng như đã đi đúng hướng, biến cố lại bất ngờ xảy ra. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng Đức phát hiện Tào Dương làm thêm vượt quá thời gian cho phép đối với sinh viên quốc tế. Theo quy định khi đó, du học sinh chỉ được làm việc trong một giới hạn nhất định, nhưng ông đã làm thêm trong thời gian dài hơn quy định.

Ảnh minh họa: Internet

Dù đã cố gắng giải thích hoàn cảnh của mình, Tào Dương vẫn bị yêu cầu chấm dứt việc lưu trú và trở về Trung Quốc. Sau khi trở về nước, Tào Dương chưa từ bỏ hy vọng. Ông dự định hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục xin sang Đức học tập.

Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị thủ tục, toàn bộ hồ sơ học tập quan trọng của ông bất ngờ bị thất lạc. Không có giấy tờ chứng minh quá trình học tập, ông không thể xin học bổng cũng như hoàn tất thủ tục cần thiết để quay lại Đức.

Cú sốc này khiến mọi dự định sụp đổ. Mặc cảm vì thất bại và sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của gia đình, Tào Dương không trở về quê mà lựa chọn đi làm thuê tại các nhà hàng để kiếm sống.

Một thời gian sau, nghe nói Quảng Châu có nhiều cơ hội việc làm hơn, ông quyết định chuyển đến đây với hy vọng bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân tới thành phố mới, ông phát hiện ví tiền bị đánh cắp. Toàn bộ tiền mặt, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ quan trọng đều biến mất.

Không tiền bạc, không giấy tờ và cũng không có người thân bên cạnh, Tào Dương rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Ông bắt đầu cuộc sống lang thang, ngủ ở gầm cầu, góc phố và phải xin ăn để tồn tại.

Cuộc đoàn tụ sau 14 năm vô gia cư

Từ thời điểm đó, 14 năm nhanh chóng trôi qua, nhưng ít ai có thể nhận ra người đàn ông tóc tai rối bù, quần áo cũ kỹ lang thang trên đường chính là Tào Dương.

Đến năm 2018, trong một chương trình thiện nguyện mang tên "Để tình yêu trở về", các tình nguyện viên đã phát hiện và tới bắt chuyện với Tào Dương khi ông đang co ro trong giá lạnh tại một góc phố.

Ban đầu, Tào Dương rất ít nói và gần như không muốn chia sẻ về quá khứ. Chỉ khi nhận được sự quan tâm chân thành, ông mới kể lại câu chuyện của mình. Lời tâm sự ngắn gọn: "Tôi từng là du học sinh ở Đức" đã khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Sau đó, các tình nguyện viên hỗ trợ ông cắt tóc, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và tìm cách liên hệ với gia đình. Dù từng nhiều lần từ chối trở về vì mặc cảm, cuối cùng ông cũng đồng ý đoàn tụ với người thân sau 14 năm biệt tích.

Ngày gặp lại con trai, mẹ ông bật khóc. Người thanh niên từng được cả gia đình gửi gắm kỳ vọng giờ chỉ còn là một người đàn ông gầy gò, tiều tụy sau nhiều năm lưu lạc.

Sau khi trở về, Tào Dương được gia đình hỗ trợ điều trị tâm lý và từng bước ổn định cuộc sống. Những biến cố kéo dài đã khiến ông thay đổi rất nhiều. Hiện nay, ông vẫn đang nỗ lực xây dựng lại cuộc đời, từ việc chăm sóc bản thân, tìm kiếm công việc ổn định đến hàn gắn tình cảm với gia đình.

(Tổng hợp)