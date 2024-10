Nam sinh người Tày thi đấu áp đảo và chiến thắng Olympia, phán 1 câu khiến MC Khánh Vy ngã ngửa

Tham gia vào cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 là 4 thí sinh: Trương Công Thảo (trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Bùi Hoàn Hiếu (trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh), Lục Duy Mạnh (trường THPT Chợ Đồn, Bắc Kạn) và Phạm Nguyễn Anh Vũ (trường THPT Chê Ghê - Va - Ra, Bến Tre).

4 nhà leo núi tham gia cuộc thi Tuần này.

Sau 4 vòng chơi căng thẳng, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần này thuộc về thí sinh Lục Duy Mạnh (trường THPT Chợ Đồn, Bắc Kạn) với 225 điểm. Dù ở hai vòng thi đầu tiên là Khởi động và Vượt chướng ngại vật, Duy Mạnh bị các đối thủ liên tục vượt mặt, nhưng từ phần thi Tăng tốc, Duy Mạnh đã khiến các thí sinh còn lại phải dè chừng, rồi đến phần Về đích, nam sinh đã “lội ngược dòng” ngoạn mục.

Xếp hạng Nhì là thí sinh Bùi Hoàn Hiếu (trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh). Phạm Nguyễn Anh Vũ (trường THPT Chê Ghê - Va - Ra, Bến Tre) và Trương Công Thảo (trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đồng hạng Ba.

Duy Mạnh giành chiến thắng chung cuộc.

Duy Mạnh từng đạt thành tích như: Giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học và Hóa học; Giải Ba tiếng Anh cấp huyện. Nam sinh sở hữu một “kỹ năng” cực độc lạ đó chính là vừa học, vừa nấu ăn, rửa bát, quét nhà… mà không mất tập trung.

Về khả năng có “1-0-2” của mình, nam sinh lý giải: “Thật ra em đã học thuộc ở trên lớp, em chỉ vừa làm vừa nhớ lại các kiến thức đã ghi lại trong não”.

Được biết, Duy Mạnh là người dân tộc Tày. Khi được MC Khánh Vy hỏi giới thiệu một nét văn hóa của người dân tộc Tày, ngay lập tức, Duy Mạnh nhắc đến hát then. Dẫu vậy, khi được MC Ngọc Huy yêu cầu trình bày một làn điệu hát then, Duy Mạnh liền thừa nhận mình không biết hát then mà chỉ biết… bắn rap mà thôi.

Và nam sinh Bắc Kạn đã mang đến chương trình ca khúc Người Miền Núi Chất, và “người miền núi chất” cũng là phong cách thi đấu của Duy Mạnh trong suốt chương trình.

Duy Mạnh mang đến trường quay Olympia một bài... rap.

Tổng hợp